В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

Минск. В Беларуси утвержден бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 ноября 2013 года он повышен на 2,1% - до 113,5 долл..

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 октября 2013 года №939.

Так, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с ноября составит 1 млн 47 тыс. 530 рублей (113,5 долл.), что на 2,1% выше предыдущего норматива (с 1 августа по 31 октября он составлял 1 млн 26 тыс. 290 рублей (111,2 долл.)).

Для трудоспособного населения БПМ с ноября установлен в размере 1 млн 158 тыс. 520 рублей (125,5 долл.), для пенсионеров – 867 тыс. 80 рублей (94 долл.), для детей в возрасте до 3 лет – 893 тыс. 970 рублей (97 долл.), для детей в возрасте от 3 до 6 лет – 1 млн 156 тыс. 190 рублей (125 долл.), для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 млн 165 тыс. 460 рублей (126 долл.), для детей-студентов – 1 млн 35 тыс. 430 рублей (112 долл.).

Период действия этих социальных нормативов – с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014 года.

В Министерстве труда и социально защиты Беларуси отметили, что, поскольку БПМ повысился на 2,1%, соответственно с ноября увеличиваются размеры трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки и повышения, установленные к пенсиям отдельных категорий пенсионеров. На такую же величину возрастут размеры некоторых видов государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Справка УНИАН. Бюджет прожиточного минимума ежеквартально утверждается белорусским правительством в ценах последнего месяца каждого квартала. В соответствии с законом «О прожиточном минимуме в Республике Бєларусь» БПМ предназначен для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий. БПМ представляет собой стоимостную величину минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы.