Власти России привлекут в 2014 году более 1,6 млн иностранных работников

Москва. Правительство России намерено привлечь в 2014 году более 1,6 млн иностранных работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Определить на 2014 год потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников в количестве 1 млн 631 тыс. 586 человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждена на следующий год квота на выдачу иностранным гражданам 357 тыс. 894 приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности.

Предполагается, что в следующем году в РФ будут приглашены около 557 тыс. строителей и ремонтников, почти 119 тыс. водителей и машинистов подвижного оборудования, около 108 тыс. рабочих машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, а также более 275 тыс. неквалифицированных рабочих. Среди прочих специализаций - руководители учреждений, специалисты в области науки, инженеры, работники сельского хозяйства. Также утверждено более 357 тыс. приглашений на въезд в Россию.

По данным Федеральной миграционной службы, в России находятся не менее 10 млн трудовых мигрантов, из них более 3 млн - нелегалы.

При этом в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

Глава ФМС РФ Константин Ромодановский отмечал, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.