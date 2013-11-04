Начались выплаты пенсий за ноябрь

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных выплат за ноябрь текущего года, говорится в сообщении фонда, размешенном на сайте правительства.

«По состоянию на 1 ноября на обеспечение пенсий направлены средства в сумме, предусмотренной Графиком ежедневного финансирования пенсионных выплат», - сказано в сообщении. Сумма выделенных на текущий момент средств в сообщении не указана.

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Как сообщал УНИАН, средний объем ежемесячных отчислений на пенсионные выплаты составляет порядка 20,5-20,6 млрд грн. За январь-сентябрь общий объем расходов на пенсионные и другие цели составил 186,9 млрд грн, что на 14,7 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

В третьем квартале 2013 года средний размер пенсии в Украине составлял 1478 грн.