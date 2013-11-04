Минздрав назвал победителей тендера на закупку скорых

Министерство здравоохранения объявило победителей конкурсных торгов на государственные закупки автомобилей экстренной медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пресс-конференции в Минздраве назвали победителями три предприятия - ПАО «Научно-производственное объединение «Практика», которое поставит 923 единицы автомобилей типа В и 143 единицы автомобилей типа С, ООО «Илатамед» - поставит 150 единиц автомобилей типа В и иностранное предприятие «АІС-столица», которое поставит 103 единицы автомобилей типа А2.

Не состоялись конкурсные торги по закупке 103 единиц автомобилей типа А2, которые повторно объявлены на 5 декабря.

Начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Галина Довганчин отметила, что во время торгов «была создана конкурентная среда». «В результате чего мы имеем возможность осуществить закупку по ценам на уровень ниже ожидаемых. За счет снижения цены было сэкономлено почти 6,6 млн. грн, на которые планируется дополнительно закупить «скорые». Предложения участников иностранных производителей превышали ожидаемую цену на 18-22%», - сообщила Довганчин.

Чиновница отметила высокое качество оборудования автомобилей скорой помощи, которое отвечает европейским стандартам. «Это мировые бренды – итальянский производитель, немецкий производитель, а также Соединенные Штаты. Заключение договоров с победителями планируется до 1 декабря этого года», - сказала Довганчин.

В то же время в ходе пресс-конференции подчеркивалось, что «скорые» не будут оснащены оборудованием китайского производства.

По словам директора Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Николая Хобзея, на сегодняшний день обеспеченность «скорыми» в Украине составляет около 30%.

«Благодаря закупкам этот показатель вырастет почти в два раза до 60% от необходимости. Это позволит выполнять установленный норматив прибытия бригад быстрой медпомощи за 10 минут в городах и за 20 минут в селах», - заметил Хобзей.