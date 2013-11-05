Водителям с иностранными удостоверениями запретят работать в России

Москва . В России 9 мая 2014 года вступит запрет на работу водителями, у которых нет российского национального водительского удостоверения.

Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции МВД России, официально опубликован и вступил в силу соответствующий закон.

«Данным законом, в частности, на полгода (до 9 мая 2014 года) отсрочено введение запрета на работу в качестве водителей лиц с иностранными водительскими удостоверениями», - говорится в сообщении.

Введение указанного запрета предусмотрено федеральным законом от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который установил, что на территории Российской Федерации не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. К указанной работе в соответствии с законом должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение.

Этим же законом предусмотрено, что контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели: вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. (около 1,7 тыс. долл.).

Кроме того, 5 ноября вступила в силу большая часть изменений в закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», в соответствии с которым в России разрешено сдавать экзамены на право управлять автомобилем на транспортных средствах с автоматической коробкой передач.

«Закон разрешил сдавать экзамены на автомобилях с автоматической коробкой передач. В водительских удостоверениях таких водителей появится соответствующая отметка. Если в будущем они захотят пересесть на «механику», им необходимо будет сдать практический экзамен на транспортном средстве с механической коробкой передач», - говорится в сообщении.

Также в рамках уже существующих категорий («A», «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») законом введены подкатегории. Теперь в российских водительских удостоверениях появятся такие обозначения как «A1», «В1», «C1», «D1», «C1E» и «D1E».

Для управления мопедами и легкими квадроциклами введена новая категория – «М». Получить водительское удостоверение на скутер или мопед теперь можно только с 16 лет.

Подчеркивается, что введение подкатегорий в соответствии с новыми требованиями Конвенции о дорожном движении облегчит процесс обучения и получения водительских удостоверений, поскольку желающим управлять, например, небольшими грузовиками и автобусами не обязательно будет проходить курс обучения для управления соответственно большегрузными автомобилями и автобусами вместимостью более 16 посадочных мест.