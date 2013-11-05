Верховная Рада не поддержала закон об отмене пенсионной реформы

Верховная Рада Украины не поддержала проект pакона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения условий пенсионного обеспечения граждан» (регистрационный номер 2934).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 216 депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 404, зарегистрированных в сессионном зале. За данное решение проголосовали только 2 народных депутата от Партии регионов, 90 – от “Батькивщины”, 34 - от “УДАРа”, 33 - от “Свободы”, 29 – от КПУ и 28 внефракционных.

Законопроектом предусматривалось внести изменения в ряд законодательных актов. Ими предлагалось предоставить право женщинам выходить на пенсию в 55 лет; снять ограничения на права пенсионера на учет при расчете пенсии заработной платы за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года периодом до 1 января 2016 года; применять в расчете пенсии и ее пересчете в связи с получением дополнительного стажа среднюю заработную плату на одно застрахованное лицо в целом по Украине за год, который предшествует году обращения за назначением пенсии; уменьшить размеры страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по инвалидности; восстановить право на пересчет пенсии для работающих пенсионеров в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность.

Кроме того, законопроектом предлагалось установить для лиц, которые в связи с достижением 35 лет не имеют права на оплату страховых взносов в накопительный фонд, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, – 5 лет, и страховой стаж, который дает право на получение минимальной пенсии по возрасту, - 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для тех, кто не достиг 35 лет, и сможет предусмотреть себе накопление средств, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту устанавливается 15 лет, а страховой стаж, который дает право на получение минимальной пенсии по возрасту, - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Также предлагалось ввести осовременивание пенсий после двух лет со дня их назначения с учетом показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующей году пересчета.