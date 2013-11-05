Депутаты не захотели отменить повышение пенсионного возраста для женщин

Верховная Рада не поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№ 2934-1) проголосовали лишь 215 (при необходимых 226 - УНИАН) из 408 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривалось, в частности, частично возобновить и усовершенствовать отдельные положения данного закона, которые действовали до принятия Закона "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

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Так, предусматривалось установление пенсионного возраста для женщин - 55 лет; установление страхового стажа, который дает право на получение минимальной пенсии по возрасту, - 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин; а также уменьшение страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по инвалидности.

В то же время, право на назначение пенсии по возрасту с 55 лет женщинам будет предоставляться лишь "на общих условиях" в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на оформление специальных высоких пенсий госслужащего, научного сотрудника, работника органов местного самоуправления и тому подобное будет возникать у граждан с достижением возраста, установленного Законом "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".