Большинство поляков против открытия рынка труда для иностранцев

Варшава. Большинство поляков выступают против открытия национального рынка труда для иностранцев, но в случае такой необходимости считают, что в первую очередь Польша должна дать возможность работать в стране гражданам Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании PBS, которыми располагает УНИАН.

Почти треть из тысячи опрошенных поляков сказали, что украинцы должны первыми получить доступ на польский рынок труда, в то время как открытие рынка для россиян и белорусов поддержали по 10% участников исследования.

8% считают, что право работать в Польше должны получить прежде всего граждане Вьетнама, а 6% - Китая.

Больше всего опрошенных - 34% - сказали, что не имеют собственной точки зрения на эту тему.

В целом, результаты этого опроса, проведенного по заказу польского издания Puls Biznesu, подтвердили, что большинство поляков (56%) выступают против открытия национального рынка труда для работников из других стран.

Среди причин чаще всего они называли то, что иностранцы заберут работу у поляков (свыше 60%), приезд граждан других страны будет порождать конфликты (19%) и иностранцы станут грузом для польского бюджета (16%).

Открытие национального рынка труда поддержали 29% опрошенных, но 17% из них отметили, что иностранцы должны получить возможность работать лишь в определенных отраслях.

"К 2035 году количество людей в продуктивном возрасте в Польше уменьшится почти на 4 миллиона. Это означает, что в среднем с рынка труда ежегодно будут исчезать по около 180 тысяч работников", - отмечает газета.

По ее данным, Польша относится к лидерам среди европейских стран с наихудшими демографическими прогнозами.

Издание также отметило, что Польское государство является наиболее однородным среди всех 28 стран Европейского Союза, к которому поляки присоединились в 2004 году. "Чужое гражданство у нас имеет лишь 0,1% жителей, в то время как в среднем в ЕС - это 4,1%, а, например, в Германии - 9,1%", - написала газета.

Источник: http://kariera.pb.pl/3404689,22906,polska-praca-dla-polakow

Как сообщал УНИАН, Польша начала облегчать доступ на национальный рынок труда с середины 2007 года, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы из-за массовой эмиграции поляков в другие государства ЕС, где, по последним данным, работает более 2 млн граждан 38-миллионной Польши.

Польская власть, в частности, уменьшила в 10 раз плату за выдачу официального разрешения на работу и разрешила гражданам Украины, Беларуси и России работать в Польше без официального разрешения на протяжении шести месяцев в году.

Больше всего этими упрощениями воспользовались украинцы, которые традиционно составляют самую многочисленную группу среди всех иностранцев, которые живут, работают и учатся в Польше. С момента введения упрощенной системы трудоустройства ею воспользовалось более 1 млн граждан Украины.