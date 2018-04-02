Трудовой кодекс: работодатель - и царь, и бог

Украину в ближайшее время ожидает еще одна реформа – на сей раз трудовых отношений. Доработанный проект Трудового кодекса (законопроект №2902) уже готов к рассмотрению в Верховной Раде. Его авторы - народные депутаты от Партии регионов Александр Стоян и Ярослав Сухой считают, что их вторая попытка усовершенствовать трудовое законодательство будет более удачной и прочтение кодекса в парламенте состоится до конца текущего года. Первая «проба пера» с треском провалилась в мае 2013-го. Законопроект поддался резкой критике как со стороны профсоюзов, так и общественности. Сейчас уверенности в одобрении ВР новых трудовых норм добавляет их разработчикам и то обстоятельство, что в национальном трудовом законодательстве нужно отобразить ратифицированные и обязательные для Украины акты Европейского Союза в свете подписания соглашения об ассоциации с ЕС. УНИАН разбирался, что привнесет в жизнь украинцев новый Трудовой кодекс, в случае его принятия.

Основные положительные новшества

Необходимость принятия нового Трудового кодекса продиктована временем. Действующий на сегодня КЗоТ был принят в 1971 году, то есть, совершенно в других экономических и социальных условиях, к тому же абсолютно в ином государстве. За годы независимости Украины в него внесена масса поправок, а также были приняты многочисленные акты, касающиеся трудовых отношений, и изменения в них. Но все это не облегчило ситуацию, трудовое законодательство стало слишком объемным и запутанным, что вносит порой противоречия при разрешении ряда вопросов. Кстати, Украина - единственная из постсоветских стран, которая до сих пор не имеет своего Трудового кодекса. Поэтому первым положительным моментом в отношении нового ТК можно смело назвать его разработку.

Что касается позитивной конкретики, то проектом Трудового кодекса установлена обязанность работодателя уважать честь и достоинство работника. Запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей. В случае невыполнения работодателем этого обязательства он должен будет возместить моральный вред работнику. Правда, в проекте закона не выписано, кто и каким образом будет контролировать соблюдение работодателями этих требований.

Проект закона закрепляет принцип, согласно которому акт трудового законодательства не имеет обратного действия, кроме случаев, когда он смягчает или отменяет материальную или дисциплинарную ответственность лица.

Законопроект определяет новый термин в трудовом законодательстве — «работник с семейными обязательствами». Таковы признаются мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель, приемные родители, а в отдельных случаях и другой член семьи. Для данной категории работников кодексом предусмотрены особые условия труда. Положительным моментом является и то, что документом закреплено право одновременно пользоваться льготами как работающим матерям, так и работающим отцам.

Еще один позитив: законопроект предусматривает новый вид дополнительного отпуска – поощрительный с частичным или полным сохранением заработной платы. Он предоставляется по инициативе работодателя за добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительный добросовестный труд и на других основаниях. Срок поощрительного отпуска определяется работодателем самостоятельно. Все виды отпусков, выписанные в действующем КЗоТе, сохраняются. Правда, предлагается изменить сроки предоставления отпуска по беременности и родам.

Недельная норма рабочего времени остается неизменной – 40 часов, но при этом вводится гибкий режим его использования. При производственной необходимости время работы может быть увеличено до 10-12 часов в день, но по согласованию с работником. В документе впервые выписано, что подразумевает собой «рабочее время».

Также на законодательном уровне внедряется термин – работа на дому, то есть, «удаленка». Это, бесспорно, прогрессивная инициатива, поскольку за последние годы в этом возникла серьезная необходимость в связи с возникновением новых профессий, изменениями условий труда и т.д.

В юридической компании «Юримекс» положительным называют также установление квот рабочих мест для определенных категорий, обязательность письменной формы трудового договора и признание недействительными тех его условий, которые ухудшают положение работника в сравнении с нормами закона.

Работодатель будет всегда прав

А теперь о негативе. Законопроект предоставляет возможность работодателю вместо заключения коллективного договора самостоятельно регулировать все внутренние вопросы путем выдачи локальных нормативных актов.

Таким образом, работодатель может определять условия труда, права и обязанности работников и профсоюзов в одностороннем порядке, чем полностью проигнорированы права трудового коллектива, подчеркивает Дарья Мантюк-Кирилова, юрист ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Кстати, ответственность работодателя за нарушение собственных нормативных актов законодательством не предусмотрена.

По мнению Мантюк-Кириловой, безусловно, в такой ситуации о соблюдении баланса интересов работодателя и работников не может быть и речи, так как наемный работник будет вынужден либо соглашаться с условиями работодателя, либо искать себе новое место работы.

В отличие от действующего Кодекса законов о труде, законопроект значительно расширил перечень оснований для увольнения одиноких матерей, которые имеют детей до 15 лет. На сегодня их увольнение разрешается исключительно в случае полной ликвидации предприятия, да и то с условием обязательного трудоустройства. Законопроект же предоставляет право работодателю расторгнуть трудовой договор на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения работницей своих трудовых обязанностей. В целом, чтобы придраться, всегда можно найти повод.

Согласно законопроекту, сотрудник может быть уволен за разглашение коммерческой тайны. При этом работодатель может самостоятельно определять перечень информации, составляющей коммерческую тайну.

Поскольку к коммерческой тайне может относиться информация о системе оплаты труда и уровне зарплаты, неугодный работодателю сотрудник может быть уволен за разглашение персональной информации, например, о заработной плате. Правда, пока непонятно, как работодатель будет ограничивать распространение информации, которая находится в распоряжении ее собственника – работника, отмечает Мантюк-Кирилова.

Еще одним «подводным камнем» является право работодателя в одностороннем порядке разрывать трудовой договор, если работник уклоняется от профилактических прививок или прохождения медосмотра. Как быть категориям граждан, которым прививки противопоказаны по состоянию здоровья, проект кодекса не уточняет.

Кроме того, проект Трудового кодекса увеличивает испытательный срок при зачислении сотрудников в штат с 3 до 6 месяцев с предоставлением права уволить в течение этого срока работника с предупреждением за 3 дня.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец считает, что эта норма является прямым нарушением прав работников.

Ущемлением Волынец называет и норму, позволяющую принимать сотрудников на работу по договору на 2 месяца и продлевать такой договор на такой же срок в течение 5-10 лет. «Если этот человек заболел на 2 недели, то работодатель может уволить его без всякого предупреждения», - констатирует Волынец.

Горячие дискуссии вызвал пункт проекта Трудового кодекса, в соответствии с которым работодатель вправе контролировать выполнение работниками трудовых обязанностей, в том числе с использованием технических средств, если это предопределено особенностями производства, с обязательным предупреждением работников об их применении.

Стоян подчеркивает, что норма о видеонаблюдении за рабочими, которая присутствует в проекте кодекса, «введена другими нормами законов, мы только ее переносим в данный закон. Более того, мы здесь прописываем ограничения, которые могут быть».

Ограничения – туалет, душевая и другие комнаты гигиены, а еще шахты и мартен.

Виталий Извеков, юрист ЮК «Юримекс» считает, что в законопроекте достаточно размыто выписаны основания для принятия на работу – проведение тестирования без возможности кандидата даже ознакомиться с его результатами, а также обжалование решений аттестационных комиссий.

Усилена в проекте Трудового кодекса ответственность за проведение забастовок. Их объявление и реализация расписаны в жестких рамках.

Таким образом, негатива для работников в проекте Трудового кодекса гораздо больше, чем положительных моментов. Чего не скажешь в отношении работодателей. В принципе, в новой редакции документа сохранены все нововведения первой версии Трудового кодекса, вызвавшие бурю критики как со стороны профсоюзов, так и общественности, но они максимально завуалированы.

Как отмечает Мантюк-Кирилова, в целом, предложенные нормы в основном ориентированы на защиту интересов работодателей в отличие от действующего кодекса законов о труде, который в большей степени защищает интересы работников. «Для соблюдения баланса интересов работодателя и работников ряд положений Трудового кодекса требует существенной доработки. Это касается норм, регулирующих ответственность работодателя», - считает юрист.

С ней согласен Извеков: «Анализируя проект нового Трудового кодекса, можно прийти к единому мнению – его положения ещё требуют обсуждений и диалогов».

Народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский уверен, что новый Трудовой кодекс получит негативную оценку из-за того, что он существенно снижает социальные права наемных работников. «До саммита в Вильнюсе вряд ли будут рассматривать документ, который нарушает права человека. Но в 2014 году будет еще одна попытка принять этот «кодекс рабства», как его называют эксперты. Если в 2014-м выдержим оборону, тот в 2015-м – в год выборов Президента, вряд ли такой непопулярный документ будут иметь смелость рассматривать», - сказал Павловский.

Как бы там ни было, но молодому поколению есть за что «благодарить» разработчиков Трудового кодекса Украины – об их будущем они позаботились: если захотят открыть свой бизнес, то эксплуатировать рабочих смогут безжалостно.

Нана Черная (УНИАН)