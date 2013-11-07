Государство выделило на приобретение жилья чернобыльцам почти 52 млн грн

С начала года программа обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, профинансирована почти на 52 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом сообщила министр Наталия Королевская.

«По состоянию на 1 ноября программа обеспечения жильем пострадавших в результате аварии на ЧАЭС профинансирована почти на 52 млн грн. В соответствии с планом финансирования, который был утвержден еще МЧС, в целом на эти потребности до конца года должно быть выделено 157,5 млн грн», - сказала она.

Королевская напомнила, что в августе Кабинет министров передал Минсоцполитики от Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций функцию распорядителя средств на обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. На данное время совместная рабочая группа двух ведомств работает над передачей документов программы.

«Окончательно эти функции перейдут к Минсоцполитики с 1 января 2014 года. Мы заинтересованы, чтобы распределение этих средств проходило эффективно и прозрачно, поскольку своей очереди на жилье ожидают еще более 35 тыс. чернобыльцев. Потому призываем чернобыльские общественные организации уже сейчас приобщиться к контролю за распределением и использованием денег», - сказала она.

Как отметила Королевская, на сегодняшний день существует комплекс вопросов, связанных с социальной защитой граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, над которыми работает Минсоцполитики. В частности, по ее словам, уже подготовлен законопроект, который усиливает социальную защиту трех категорий чернобыльцев: детей-чернобыльцев, вдов чернобыльцев и тех, кто, будучи детьми, проживал на зараженной территории в первые два месяца после аварии.