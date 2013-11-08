Белый дом компенсирует госслужащим более 2 млрд долл. за приостановку их работы

Белый дом компенсирует государственным служащим более 2 млрд долл. за 16-дневный период приостановки их работы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

По данным отчета Белого дома, в целом было потеряно 6 миллионов рабочих дней сотрудников, отправленных в вынужденный отпуск. Ряд компаний понесли убытки в связи с приостановкой выдачи разрешительных документов и кредитов, а также закрытия ряда туристических мест для посещения.

В Белом доме отмечают, что октябрьский shutdown привел к приостановке выдачи различных разрешений в сфере окружающей среды, а также проведения оценки многих проектов государственными экспертами. В связи с этим компании были вынуждены отложить введение ряда транспортных и энергетических проектов, предполагающих создание множества рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября из-за разногласий между двумя палатами Конгресса по бюджету более 700 тысяч служащих федерального правительства были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Из-за бюджетных разногласий между демократами и республиканцами работа американского правительства неоднократно приостанавливалась и раньше. Дольше всего - ровно три недели - двери федеральных министерств и ведомств были закрыты в декабре 1995 года - январе 1996 года.