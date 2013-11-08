Украинцы собираются увеличить расходы на новогодние и рождественские праздники

Несмотря на пессимистические настроения украинцев относительно улучшения экономической ситуации в стране, население планирует увеличить расходы на новогодние и рождественские праздники на 12,8% - до 4,155 тыс. грн, говорится в ежегодном исследовании настроений потребителей аудиторско-консалтинговой компании "Делойт".

По сравнению с большинством европейских стран, где в среднем расходы на праздники составляют 450 евро, эта сумма все еще остается низкой, хотя и выше, чем в Нидерландах и Польше.

Согласно исследованию, на фоне роста оптимизма в большинстве европейских стран относительно экономической ситуации, отношение украинцев к экономическим процессам, которые происходят в стране, ухудшилось. И, несмотря на увеличение бюджетов новогодних праздников, украинцы будут пытаться экономить, тщательно выбирая необходимые товары.

«Большинство респондентов считают, что расходы на подарки вырастут. А вот сумма бюджета на новогодний стол останется почти неизменной, прежде всего за счет более взвешенного поведения покупателей», - отмечает старший менеджер компании «Делойт» Ольга Шамрицкая.

По ее словам, окончательный выбор товара и места его покупки на новогодние праздники будет зависеть от ряда факторов, среди которых главное место занимает цена товара.

Согласно исследованию, наибольшее число опрошенных мечтают получить на Новый год деньги, путешествия и смартфоны. Причем в этом году смартфоны впервые вошли в тройку самых желанных подарков, вытеснив компьютеры и ноутбуки. Среди европейцев, кроме денег и путешествий, традиционно в перечень желанных подарков входят книги.

Однако вероятность того, что украинцы получат в подарок то, что хотят, невелика. Деньги собираются дарить только 22% опрошенных (против 53% тех, кто хотел бы получить их в подарок), смартфоны планируют купить в подарок 11% опрошенных (против 35%), а путешествия - только 8% (против 44%). Гораздо больше вероятность получить в подарок сладости, косметику или духи - их в Украине в этом году планируют дарить больше. Для детей украинцы предпочитают покупать наборы для творчества, а также игры и конструкторы. Украинцы стали единственными, у кого наборы для творчества для детей заняли первое место. Большинство европейцев предпочитают игры книгам и конструкторам.