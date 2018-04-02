Трудоустройство по-украински: на государство надейся, но сам не плошай

В конце сентября безработных окатило «холодным душем»: на пресс-конференции глава Госслужбы занятости Марина Лазебная заявила, что ведомство делает все, чтобы до конца 2014 года сократить средний срок пребывания безработного на учете до четырех месяцев.

«Мы хотим сократить такой период (средний срок пребывания безработного на учете – ред.), довести его максимум до четырех месяцев, то есть, 120 дней», - заявила Лазебная.

Сразу после публикации этой новости в УНИАН позвонили из пресс-службы Госслужбы занятости с упреками - мол, цитата вырвана из контекста, может быть неправильно истолкована, а посему просим убрать сообщение вообще.

Из дополнительных объяснений пресс-службы стало понятно: сокращение срока трудоустройства - показатель, по которому правительство в лице Минсоцполитики оценивает работу районных центров занятости.

«Основными показателями результатов деятельности службы занятости по трудоустройству граждан определено ускорение до конца 2014 года трудоустройства безработных - в среднем сроки трудоустройства не должны превышать 120 дней, тогда как сейчас 151 день. Это, в частности, должно достигаться путем развертывания активных мер содействия занятости», - говорится в комментарии пресс-службы Госслужбы занятости на запрос УНИАН.

Ранее о важности этого показателя заявила и министр соцполитики Наталья Королевская, назвавшая недопустимым тот факт, что в Украине средний срок пребывания безработных на учете в органах занятости составляет 190 дней и более. По ее мнению, Украина должна постепенно переходить на европейские стандарты в этой сфере, где срок пребывания безработного на учете составляет не более 3 месяцев.

Трудоустройство: прошу, без хамства

Одновременно с показателями о трудоустройстве Королевская намерена оценивать работу центров занятости по отношению сотрудников к посетителям. Еще весной министр осуществила тур по региональным центрам и пришла к выводу, что их руководителей заботит, в первую очередь, выделение денег, а не судьбы безработных.

«За последние три месяца я много разъезжала по регионам и постоянно встречалась с руководителями центров занятости. И единственный вопрос, который я слышала, - когда деньги будут выделяться... Больше их ничего не интересует», - сказала Королевская.

Более того, по ее словам, сотрудники центров занятости позволяют себе «презрительное и недостаточно внимательное отношение к человеку». Она пообещала, что такие сотрудники в центрах занятости надолго не задержатся.

Прошло полгода и, по словам Королевской, ситуация не на много, но все-таки изменилась. «Однозначно, я стала получать гораздо меньше жалоб по этому поводу. У нас было вынесено ряд предупреждений руководителям. Была проведена очень большая организационная работа. Четко довели ключевые показатели эффективности до каждого руководителя и до каждого отделения службы занятости. И на сегодняшний день мы понимаем, что ситуация не идеальная, потому что человеческий фактор достаточно имеет сейчас большое влияние, но уже мы видим положительную динамику», - заявила УНИАН Королевская.

По ее словам, теперь пришло время усиленно работать над тем, чтобы служба занятости не была просто «службой финансирования безработицы».

«Раньше они сидели, выплачивали пособие и больше никакой активной политики не проводили. Сегодня мы для них поставили задачу: искать работу, предлагать работу и трудоустраивать человека», - сказала Королевская.

В ожидании перемен

«К сожалению, мы не можем поставить Вас на учет в нашем центре. Вам нужно обратиться по месту регистрации», - вот так сходу и наповал сотрудница информационного отдела Соломенского районного центра занятости Киева буквально «убила» меня, когда я представилась «безработной». У меня главной целью было проверить заверение министра социальной политики, что центрам занятости действительно поставили задачу - трудоустраивать людей.

Соломенский районный центр занятости: "У нас книги жалоб нет..."

«У нас большие очереди. Поэтому Вам нужно обратиться по месту прописки», - продолжила сотрудница. Хотя во время моего прихода в центр посетителей было немного, да и прописка в стране давно отменена. (Кстати, о том, что отказ поставить на учет из-за регистрации является незаконным, подтвердила и пресс-служба Минсоцполитики).

По тону разговора было понятно - я явно обуза для «занятых сотрудников». Предоставлять весь спектр услуг, как того требует закон, никто не спешил.

Не солоно хлебавши едем в другой центр занятости – Голосеевского района.

Там действительно стояла небольшая очередь. Но чтобы попасть к инспектору, сначала нужно обратиться в информационный отдел, в котором расскажут, какие документы необходимы, когда придти, чтобы получить номерок в очереди.

На столах и стендах центра занятости было полно вспомогательной литературы с перечнем открытых вакансий и возможностей переквалификации. Видимо, предварительный просмотр брошюр перед встречей с сотрудником информотдела считается правилом хорошего тона. Первая мысль от ознакомления с ними: на инспектора надейся, но сам не плошай. В моем случае открытых вакансий по специальности «журналистика» в списках не было, встреча с сотрудником центра была неизбежна.

«Приходите завтра с утра со всеми необходимыми документами, тогда сможете встретиться с инспектором, который ознакомит Вас со всем более детально и индивидуально», - проконсультировала меня девушка в информотделе. Она рассказала, что при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, диплом или другой документ об образовании и при наличии - трудовую книжку.

«Скажите честно, а часто ли бывают вакансии журналиста? Все-таки специальность не слишком востребованная, а мне не хочется просто так стать на учет и все», - спросила я.

«Отвечу Вам честно, журналистов работодатели ищут редко через центр занятости, но стоит попробовать», - сказала девушка.

Тогда я решила узнать, как я могу оформить жалобу, если по какой-то причине меня не устроит работа, предлагаемая сотрудниками центра занятости: «А есть у вас книга жалоб?». На что девушка недовольно и, как мне показалось, удивленно ответила: «У нас нет, и вроде не было». Пришло время мне удивляться: «А как я смогу пожаловаться?». «Обращайтесь сразу к руководству», - посоветовала сотрудница центра занятости.

О «безработице» в сетях

Работа центров занятости уже давно стала притчей во языцех в социальных сетях и на различных интернет-форумах.

Стенд предложений в одном из центров занятости

«Мне предлагали какие-то стажировки, общественные работы, намекали, что я работодателям буду не интересна, и стану для центра занятости обузой», - такие воспоминания о службе занятости остались у киевлянки Анастасии, с которой я познакомилась на одном из столичных форумов.

Она рассказала, что обратилась в центр занятости почти на шестом месяце беременности. Но ее отказались поставить на учет. Ей не только не помогли найти работу, но и лишили возможности получать обязательное пособие. Как результат - Анастасия занялась трудоустройством самостоятельно.

Судя по высказываниям в сетях, именно отказ поставить на учет и является одним из наиболее распространенных злоупотреблений со стороны сотрудников центров занятости. Но ситуация вполне объяснима - чем меньше на учете безработных, тем успешнее показатели. А сами сотрудники могут рассчитывать на выплату премий.

И если безработному удалось преодолеть это препятствие, он может столкнуться с еще одной проблемой - своевременностью выплат. Зачастую для нетрудоустроенных эти выплаты являются едва не единственным источником существования.

«Но Вы не рассчитывайте на особенно большие средства», - поделилась в соцсети Александра из Запорожья. По ее словам, она ищет работу по специальности «переводчик» через центр занятости без малого год. «Обратилась за помощью в Службу занятости, простояла на учете более 10 месяцев. Проблем при подаче документов не было: бумаги приняли без вопросов, но работу так и не нашли – говорят, такие вакансии к ним даже не поступают. Все это время я просто стою на учете, получаю деньги», - рассказала Александра.

В стране с 2012 года действуют законы, которые призваны стимулировать бизнес создавать новые рабочие места и трудоустраивать людей, направляемых центрами занятости. На практике оказалось, что с этим огромная проблема. Создающим рабочие места предпринимателям государство не спешит выплачивать полагающиеся суммы.

«Мы взяли на работу девушку, за что выплаты нам задерживают три месяца. И ранее предприниматели не очень были заинтересованы в принятии безработных из центров занятости, например, из-за неважного качества самих работников, а сейчас из-за бюрократизма и задержек выплат интерес еще меньше», - рассказал УНИАН предприниматель на правах анонимности.

Служба занятости или служба финансирования?

Пособие по безработице выплачивается тем, кто стоит на учете в центре занятости. На основании трудового стажа и, исходя из статьи, по которой работник был уволен, производится расчет пособия. Так, если стаж безработного был до 2-х лет, то в течение года он будет получать пособие в размере 50% средней заработной платы, если от 2 до 6 лет - 55%, от 6 до 10 - 60%, а свыше 10 лет - 70%. При этом выплаты будут снижаться с увеличением срока поиска работы. В частности, первые 90 дней безработный будет получать 100% от установленного размера, до 180 дней - 80%, а с 180 дней и до истечения годового срока - 70%. В любом случае, каждый случай - индивидуален и рассматривается в центре занятости отдельно. Есть одно «но» - для тех, у кого опыт работы менее полгода. В этом случае помощь будет начисляться только 6 месяцев и в минимальном размере (на сегодня - 544 грн).

Средства, которые получают безработные, более чем скромные. Средний размер пособия составляет 1108 грн, что даже не дотягивает до прожиточного минимума (1147 грн). Но и их выплачивают нерегулярно. Интернет пестрит сообщениями о задержках с выплатой и безработным, и предпринимателям, предоставляющим рабочие места. Почему так происходит, непонятно.

В Министерстве социальной политики утверждают, что все перечисления проводятся вовремя и в нужных объемах. Но в ведомстве обращают внимание: ресурс пособий, который в 2013 году по разным оценкам может достичь 6 млрд грн, используется неэффективно. То есть, реформа необходима.

***В ноябре 2011 года сотрудники СБУ арестовали директора Государственной службы занятости Владимира Галицкого и нескольких чиновников ведомства. Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были обнаружены валютные ценности на общую сумму в 7,5 млн долл., большое количество золотых часов и драгоценных камней. Чиновник возглавлял Госслужбу занятости с мая 2003 по апрель 2005 и с августа 2006 по ноябрь 2011-го.

Реформа не спасет

Служба занятости уже около года находится в процессе реформирования. Сейчас умы служащих заняты тем, что следует за объединением Госслужбы занятости и Государственной инспекции труда. Основная идея – оптимизировать работу системы, которая, по сути, выполняет одну задачу – поиск работы. Отсюда и основное требование к инспекторам: не отставать от европейских коллег и стараться сокращать срок поиска работы для нетрудоустроенных с существующего на сегодня 151 дня до 120. Скорость трудоустройства станет критерием оценки усилий как отдельного инспектора, так и всей службы.

Вот только благие намерения остаются пока лишь планами. По мнению народного депутата Павла Розенко, работа службы парализована.

«Год назад приняла власть «гениальный законопроект», который предусматривает создание новой структуры - Государственной службы занятости... Складывается патовая ситуация: сегодня Госслужба занятости фактически не функционирует. Работа парализована», - сказал Розенко.

По его словам, Госслужба занятости до сих пор не имеет слаженного руководства, а идея объединения двух структур вводит в замешательство всех сотрудников и отвлекает их от главной задачи – трудоустройства людей.

«Уже сегодня мы начинаем ощущать последствия того бардака, который существует в министерстве и в Госслужбе занятости, когда уже фактически три месяца выплаты безработным заблокированы», - подчеркивает депутат.

Очередь под Донецким городским центром занятости. Осень 2008 года - начало кризиса

Впрочем, обвинять центры занятости во всех грехах не стоит. Если ухудшается экономическая ситуация в стране, а из предпринимателей «вытряхивают» последнее и им проще свернуть свой бизнес, чем выжить, то откуда же взяться новым рабочим местам. В такой ситуации реформа службы занятости вряд ли поможет.

Дарья Андреева (УНИАН)