Число рабочих мест в экономике США в октябре выросло на 204 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны, сообщают Вести.ru.

Результат оказался гораздо лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста показателя на уровне 120 тыс. Рост числа рабочих мест за сентябрь, согласно пересмотренным данным, составил 163 тыс., а не 148 тыс.

В то же время, согласно октябрьскому отчету, уровень безработицы в США вырос до 7,3%. В сентябре показатель был зафиксирован на уровне 7,2% - минимальной отметки с ноября 2008 года.

Необходимо отметить, что рост безработицы не стал неожиданностью: эксперты прогнозировали увеличение показателя.

Доля участия населения страны в рабочей силе сократилась с сентябрьского уровня в 63,2% до отметки в 62,8%, которая была минимальной с марта 1978 г.

В частном секторе США количество рабочих мест выросло в октябре на 212 тыс. Экономисты ожидали повышения на 125 тыс.

В производственном секторе США количество рабочих мест увеличилось на 19 тыс. при прогнозе роста на 5 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце выросла на 0,1% относительно августа и на 2,2% в годовом выражении до 24,10 долл. Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась, составив 34,4 часа.

Необходимо отметить, что инвесторы на подобную информацию могут отреагировать крайне неоднозначно, поскольку столь резкий спад безработицы может усилить разговоры о том, что Федрезерву стоит начать сворачивать программу количественного смягчения.