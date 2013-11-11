Еврокомиссия выделила 3 млн евро пострадавшим от тайфуна на Филиппинах
09:24, 11 ноября 2013Соцполитика
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Европейская комиссия выделила 3 млн евро экстренной помощи пострадавшим от тайфуна "Хайян" Филиппинам.
Об этом говорится в распространенном 10 ноября заявлении еврокомиссара по вопросам развития Кристалины Георгиевой, передает ИТАР-ТАСС.
"Эти средства будут направлены на нужды населения наиболее пострадавших районов, в частности, на снабжение питьевой водой и медикаментами", - уточнила она.
Еврокомиссар отметила, что ЕК направила своих сотрудников на Филиппины, чтобы определить потребности страны в дополнительной помощи из стран ЕС.
По предварительной информации, жертвами тайфуна на Филиппинах стали около 10 тыс. человек, еще 2 тысячи числятся пропавшими без вести.
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