Еврокомиссия выделила 3 млн евро пострадавшим от тайфуна на Филиппинах

Европейская комиссия выделила 3 млн евро экстренной помощи пострадавшим от тайфуна "Хайян" Филиппинам.

Об этом говорится в распространенном 10 ноября заявлении еврокомиссара по вопросам развития Кристалины Георгиевой, передает ИТАР-ТАСС.

"Эти средства будут направлены на нужды населения наиболее пострадавших районов, в частности, на снабжение питьевой водой и медикаментами", - уточнила она.

Еврокомиссар отметила, что ЕК направила своих сотрудников на Филиппины, чтобы определить потребности страны в дополнительной помощи из стран ЕС.

По предварительной информации, жертвами тайфуна на Филиппинах стали около 10 тыс. человек, еще 2 тысячи числятся пропавшими без вести.