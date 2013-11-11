Молдавия, Украина и Беларусь заняли последние места в рейтинге стран Европы по уровню достатка

Международная компания GFK обнародовала рейтинг стран Европы по уровню достатка. В сравнительную таблицу было занесено 42 государства, где исследовалась покупательская способность граждан за последний год.

По данным экспертов компании, в текущем году совокупная покупательная способность населения этих стран составит 6,8 триллиона евро, т.е. 12 890 евро в год на каждого жителя. Экспертами принималось во внимание, сколько денежных средств получает каждый житель страны в течение года после выплаты всех налогов. Предполагалось также, что из этой суммы необходимо оплатить коммунальные услуги, общественный транспорт, покупку продуктов питания и прочие житейские нужды, передает NEWSru.

Самыми богатыми странами признаны Лихтенштейн (58,844 тысяч евро), Швейцария (36,351 тысяч) и Норвегия (31,707 тысяч).

На последних местах в рейтинге покупательной способности оказались Молдавия, Украина и Беларусь. Выяснилось, что жители Молдавии за год могут истратить 1 тысячу 284 евро, украинцы - 2 тысячи 206 евро, а белорусы - почти на 120 евро больше.