Азаров уверяет, что Украине хватает средств на социальные расходы

Украина, несмотря на осложнившиеся отношения с Российской Федерацией, высокую цену на газ, а также большую долговую нагрузку, имеет достаточно средств на обеспечение социальных расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с представителями всеукраинских общественных объединений инвалидов.

«Мы исходим из того: на то, что нам позарез необходимо, - а это, прежде всего, вопросы социальные, - денег в стране хватает. И поэтому эти проблемы должны закрываться», - сказал Азаров.

При этом он подчеркнул, что необходимо находить баланс между выделением средств на социальные потребности и на развитие экономики.

«Конечно задача правительства шире. Если мы ограничимся только социальными выплатами, то страна развиваться не будет. Поэтому надо всегда находить баланс между тем, что можно выделить на социальные дела, на социальную защиту, и тем, что необходимо для развития страны», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в ходе выступления во время Регионального заседания Всемирного экономического форума в Киеве Президент Украины Виктор Янукович заявил, что социальное развитие является одним из приоритетов власти.

Ранее на заседании Международного экономического форума министр финансов Юрий Колобов сообщил, что проект бюджета на 2014 год будет содержать повышение социальных стандартов. Кроме того, он отметил, что и в текущем году все социальные выплаты будут профинансированы.