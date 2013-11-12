Янукович требует от предпринимателей до конца года погасить долги по зарплате

Президент Украины Виктор Янукович требует от предпринимателей до конца года погасить долги по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства сказал во время встречи с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профессиональных союзов Украины.

«Если в ближайшее время эти долги не будут погашены, я дойду до каждого исполнителя, начиная с министров и до регионов», - отметил Янукович.

По словам Президента, в Украине будут продолжаться реформы в социальной сфере, направленные на повышение заработных плат, пенсий.

Янукович отметил, что намерен еще раз встретиться с представителями профсоюзов и обсудить выполнение поставленных заданий.

Во время встречи председатель Федерации профессиональных союзов Юрий Кулик отметил, что один из главных вопросов, который тревожит членов профсоюзов и нуждается в неотложном решении, это вопрос погашения задолженности по заработной плате.

Как сообщал УНИАН, Президент провел встречу с представителями УСПП и ФФУ и обсудил с ними проблемы развития экономики государства.

На встрече предприниматели попросили Президента перенести на один год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы они могли подготовиться к работе в новых условиях.

В частности, народный депутат Валентин Ландик рассказал о проблемах с экспортом продукции в страны-члены Таможенного союза.

«У нас сегодня огромные проблемы с Россией, Казахстаном, куда мы отгружаем больше 50% продукции», - сказал он.

По словам Ландика, такая ситуация связана с таможенной политикой Украины и России, а также с правилами Всемирной торговой организации. Он заметил, что украинская продукция может стать неконкурентоспособной после подписания соглашения с Европейским Союзом об ассоциации, поскольку в таком случае объемы экспорта украинских товаров в страны Таможенного союза будут ограничены.

«Если это можно, давайте пока подписание на один год перенесем. Еще дайте нам возможность подготовиться, дайте возможность закупить оборудование. Это большая просьба не только моя, это большая просьба промышленников», - сказал Ландик.

Накануне, 11 ноября, председатель ФПУ Кулик и президент УСПП, народный депутат Анатолий Кинах обратились к Президенту с письмами, в которых отметили, что на протяжении последних месяцев экономическое положение предприятий ухудшилось из-за осложнения производственных связей с российскими предприятиями и предприятиями других странах СНГ, также в Украине остановилось много предприятий.