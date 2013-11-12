ЕС выделит дополнительно 10 млн евро пострадавшим от тайфуна Филиппинам

Евросоюз выделит 10 миллионов евро на восстановление пострадавших от тайфуна Филиппин в дополнение к трем миллионам евро экстренной гуманитарной помощи.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

"Помимо гуманитарной помощи, ЕС уже готовит ресурсы для восстановления и реконструкции, чтобы гарантировать плавный переход от урегулирования кризиса к нормализации жизни людей. Мы бы не хотели, чтобы был пробел между экстренной помощью и рассчитанными на более долгосрочную перспективу действиями", - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что объем гуманитарной помощи ЕС будет впоследствии значительно увеличен. Команда из 6-8 экспертов ЕК должна выехать на Филиппины в ближайшее время для координации спасательных операций.

Тайфун "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь") обрушился на Филиппины в конце прошлой недели. Его жертвами стали, по предварительным данным местных властей, почти 1,8 тысячи человек. По данным национального управления гражданской обороны Филиппин, от супертайфуна пострадали 6,94 миллиона филиппинцев, свыше 580 тысяч человек лишились крова.