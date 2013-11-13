Россия намерена запретить въезд в страну иностранцам даже с погашенной судимостью - СМИ

Иностранцам и лицам без гражданства за совершенные и даже погашенные тяжкие преступления как на территории России, так и в других стран запретят въезжать в РФ минимум 25 лет. Речь идет прежде всего об умышленных уголовных преступлениях.

Такой законопроект подготовили в Государственной думе, его автор - депутат Михаил Сердюк, пишут "Известия".

Как указано в проекте закона, устанавливается возможность не разрешать въезд в Российскую Федерацию до истечения 25 лет для иностранных граждан и лиц без гражданства с даты привлечения их к уголовной ответственности на территории любого иностранного государства.

"Я предлагаю дополнить уже существующую норму словами: до истечения 25 лет с даты привлечения к уголовной ответственности независимо от снятия или погашения судимости", — говорит Сердюк.

На сегодняшний день положение о запрете въезда в Российскую Федерацию установлено лишь для иностранцев, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами.

"Россия не должна быть курортом для преступников. Мы не будем создавать резервации для них", - заявил Сердюк.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, данная инициатива «соответствует Конституции РФ и в целом согласуется с нормативными правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации, а также с международными договорами РФ. Данная мера не является дополнительной санкцией к назначенному иностранным судом наказанию, она лишь обеспечивает права законопослушных мигрантов, а для населения Российской Федерации — уважение к миграционной политике российского государства».