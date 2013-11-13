Ответственность за парковку на местах для инвалидов усилят

Министерство внутренних дел Украины планирует усилить ответственность водителей за парковку на местах для инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при министерстве внутренних дел Украины Сергей Будник.

"Мы работаем над улучшением ситуации. Среди нарушений, которые будут фиксироваться в автоматическом режиме, будут также нарушения правил стоянки и остановки, в том числе мы будем смотреть, чтобы была защита инвалидов. Кроме того, планируется фиксация нарушения движения в полосах для общественного транспорта", - сказал Будник.

По его словам, министерство уже разработало соответствующий законопроект об усилении ответственности за непредоставление преимущества в движении и стоянке инвалидам, а также непредоставление преимущества в движении специальным транспортным средствам.

Как отметил Будник, парковки находятся за пределами проезжей части, где полномочия работников ГАИ ограничены, поэтому Министерству внутренних дел необходимо решить этот вопрос с Минрегионом.

«Нам нужно отработать механизм взаимодействия и реагирования на эти нарушения. За парковку под супермаркетами, торговыми центрами и организациями", - пояснил Будник.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 1 декабря планирует подать в Верховную Раду проект изменений в Правила дорожного движения, которыми предлагается ввести автоматическую фиксацию превышения скорости с помощью системы «Гарпун».

Министерство внутренних дел Украины планирует разработать изменения в Правила дорожного движения на 2014 год, в частности, ограничить скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 километров в час.