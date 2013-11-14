Гражданство Мальты станет доступным за 650 тыс. евро

Парламент Мальты одобрил схему "продажи" гражданства лицам из-за пределов Евросоюза, передают Вести.ru.

Гражданами островного государства смогут стать заявители, способные оплатить 650 тыс. евро. Такая мера позволит властям страны привлечь около 30 млн евро только за текущий год.

Фактически мальтийские власти открывают доступ обеспеченных людей к гражданству Евросоюза, поскольку Мальта входит в состав ЕС и гражданство страны дать его обладателям право работать и проживать в любой из стран союза.

Необходимо отметить, что оппозиционные партии были против подобного шага.