Азаров обещает, что задержки с выплатой соцпособий ликвидируют до 10 декабря

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что до 10 декабря будут ликвидированы все задержки с выплатой социальных пособий.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук» в ходе общения с пользователями сети.

“Правительство утвердило график ликвидации этих задержек, он предусматривает до 10 декабря ввести все выплаты в норму и реализовывать эти программы так, как это было до возникновения этой проблемы”, - написал Азаров.

Он также отметил, что персонально отвечают за выполнение этого графика министр финансов Юрий Колобов и министр социальной политики Наталья Королевская.

Контроль за реализацией графика осуществляет первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

“Установлено шесть контрольных сроков, по которым будет осуществляться мониторинг по выполнению этой программы. Мы все прекрасно понимаем остроту этой проблемы, и неслучайно именно с нее и начал, хотя проблем в нашей стране сейчас немало”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Азаров сказал, что знает о сегодняшних проблемах с социальными выплатами в стране и заверил, что их график будет восстановлен.

13 ноября премьер поручил Арбузову в течение дня разработать и предложить график ликвидации долгов по соцвыплатам.