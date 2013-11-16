Путин обязал россиян - гостей Олимпиады в Сочи оформлять временную регистрацию

Президент России Владимир Путин обязал гостей Олимпиады в Сочи оформлять временную регистрацию, следует из текста указа, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Прайм.

Таким образом вносятся изменения в Указ от 19 августа 2013 "Особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи".

Читайте также: Подготовка к Олимпиаде обойдется России в 214 млрд рублей

Граждане России, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, или прибывшие на новое место жительства для постоянного проживания, должны не позднее трех дней со дня прибытия подать документы на регистрацию, следует из документа.

Исключение составляют постояльцы гостиниц, гости санаториев, туристических баз, и тд.