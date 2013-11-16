Китай продолжает смягчать политику контроля рождаемости

Китайские семейные пары смогут иметь двух детей, если один из супругов является единственным ребенком у своих родителей, говорится в опубликованном в пятницу полном тексте резолюции проходившего 9-12 ноября третьего пленума ЦК Компартии Китая, наметившего программу углубления политики реформ в стране, сообщает РИА Новости.

С конца 1970-х годов, с началом политики реформ и открытости, в Китае проводится жесткий курс на ограничение рождаемости - за некоторыми исключениями семьям разрешено иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения этого правила родители облагаются большим штрафом, а также подвергаются другим серьезным взысканиям, вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов КПК.

"Китай будет проводить новую политику, придерживаясь в целом основ государственной политики планирования семьи. Политика ограничения рождаемости будет уточняться и совершенствоваться шаг за шагом в целях долгосрочного сбалансированного развития населения Китая", - приводит агентство Синьхуа текст резолюции.

Несколько лет назад в Китае было разрешено иметь второго ребенка семьям, где оба родителя являются единственными детьми, а также парам, проживающим в сельской местности, если первый ребенок у них - девочка.