Королевская: в декабре автоматически повысятся все виды пенсий

В декабре в Украине состоится автоматическое повышение всех видов пенсионных выплат.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, информировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

По ее словам, соответствующий пересчет состоится в связи с ростом прожиточного минимума.

«В соответствии с государственным бюджетом на этот год, с 1 декабря состоится очередное повышение прожиточного минимума. В связи с этим будет повышен размер всех пенсионных выплат уже в декабре. Минимальная пенсия будет составлять 949 грн», - сказала она.

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Королевская обратила внимание на то, что пересчет состоится автоматически и необходимости дополнительно обращаться в управления Пенсионного фонда нет.

«Обращаем внимание, что пересчет состоится автоматически и не потребует никаких заявлений или справок. На эти нужды на декабрь в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены дополнительные средства в сумме более 600 млн грн», - сказала она.

*** С 1 декабря прожиточный минимум из расчета на месяц на одного человека будет составлять 1176 грн, для детей в возрасте до 6 лет – 1032 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1286 грн, для трудоспособных лиц – 1218 грн, для лиц, утративших трудоспособность – 949 грн.