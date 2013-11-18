Украина окажет гуманитарную помощь Филиппинам в размере 3,5 млн грн

Правительство Украины приняло решение оказать гуманитарную помощь в размере 3,5 млн. грн Республике Филиппины, которая пострадала в результате тайфуна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 18 ноября.

Средства для предоставления помощи будут выделены из резервного фонда госбюджета.

Средства будут выделены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для закупки необходимых товаров и их доставки к месту назначения.

Также Украина будет готова в случае необходимости развернуть на пострадавшей территории мобильный госпиталь.

Тайфун на Филиппинах произошел в начале ноября. По официальной информации властей страны, количество жертв составляет 3 тыс. 633 чел., еще почти 1,2 тыс. пропали без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЕС выделит дополнительно 10 млн евро пострадавшим от тайфуна Филиппинам

Еврокомиссия выделила 3 млн евро пострадавшим от тайфуна на Филиппинах