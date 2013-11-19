Россия ужесточает требования к трудовым мигрантам из стран-членов ВТО - СМИ

Министерство труда и социальной защиты России ужесточает требования к квалификации иностранных граждан, пребывающих на работу в Россию из стран — членов ВТО. Тем, кто не впишется в данные требования, в трудоустройстве на территории России будет отказано, пишут "Известия".

Новые требования к квалификации трудовых мигрантов изложены в проекте постановления правительства «О требованиях к уровню квалификации и знаниям иностранных граждан и лиц без гражданства, направляемых для работы в РФ». Как следует из документа, они коснутся высокооплачиваемых трудовых мигрантов, прибывающих из стран-членов ВТО для работы в представительствах и филиалах иностранных компаний, зарегистрированных на территории России.

При этом трудовой доход мигрантов должен быть не менее 2 млн рублей в год (167 тыс. рублей в месяц). Как сообщили в ведомстве, исключения будут сделаны только для генеральных директоров филиалов или «дочерних структур» иностранных компаний. Ко всем остальным, начиная с заместителей гендиректоров, будут предъявляться новые требования.

В частности, трудовой стаж приглашенных иносотрудников должен составлять не менее трех лет, они должны иметь либо государственные награды, либо ученую степень. Или обладать результатами интеллектуальной деятельности — научная работа, литературное произведение и т.д., — авторами или соавторами которых они являются. В министерстве особо отметили, что экспатам, несоответствующим данным требованиям, разрешения на работу выдаваться не будут.

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Афанасьева считает, что меры, предложенные министерством, необходимы.

Другой позиции придерживаются в думском комитете по делам национальностей. Гаджимет Сафаралиев считает, что ужесточение требований к специалистам может повлиять на небольшие компании с невысоким уровнем менеджмента. Сафаралиев полагает, что государству не нужно вмешиваться в их кадровую политику.

По состоянию на октябрь 2013 года, на территории России зарегистрировано 6357 аккредитованных представительств и филиалов иностранных компаний, которых коснется нововведение.

Эксперты уверены, что выполнение требований затронет не столько специалистов из прогрессивной части ВТО, сколько граждан, приглашаемых на работу в Россию из стран третьего мира и бывших союзных республик. Напомним, что участниками ВТО являются Киргизия, Таджикистан, Украина, Грузия, страны Балтии и развивающиеся государства Азии и Африки.

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