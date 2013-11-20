Решение о запрещении на въезд в Россию может быть обжаловано в суде - МИД

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обращает внимание граждан Украины, которые планируют свои заграничные поездки или находятся за рубежом, на необходимость соблюдения законов страны пребывания.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, отметив, что решение о запрещении на въезд в Российскую Федерацию может быть обжаловано в судебном порядке.

Как напомнили в департаменте, в 2013 году Российская Федерация усилила ответственность иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционного режима РФ и правил пребывания иностранцев в России, о чем МИД информировало на официальном веб-портале 20 августа с.г.

Запрещение на въезд иностранцев на территорию России - это одна из мер, активно применяемых российской стороной к нарушителям миграционного режима.

Перечень оснований для запрещения на въезд на территорию РФ определено положениями Федерального Закона РФ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” от 15.08.1996 № 114-ФЗ, в частности: превышение разрешенного срока пребывания на 30 и больше суток во время предыдущего посещения РФ; неоднократное (два и больше) на протяжении трех лет привлечение в РФ к административной ответственности; уклонение от уплаты налога или административного штрафа в период предыдущего пребывания в РФ или невозмещение расходов, связанных с административным выдворением за пределы РФ.

Также в МИД напомнили, что в случае установления в отношении иностранца такого запрещения, сведения об этом вносятся в Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно находятся или постоянно проживают на территории РФ.

В соответствии с законодательством РФ, информация о запрещении на въезд в Российскую Федерацию предоставляется органами Федеральной миграционной службы РФ лично гражданину, которому было отказано во въезде, или его представителе (уполномоченному нотариально заверенной доверенностью) на основании заявления и документа, который удостоверяет личность гражданина или его представителя.

С целью выяснения причин запрещения на въезд и срока его действия граждане, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию, могут лично или через законного представителя направить в ФМС РФ (107078, г. Москва, Боярский переулок, 4) запрос о причинах и сроке действия запрещения на въезд в стране или направить электронное обращение путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте этого учреждения www.fms.gov.ru в разделе “Обращения граждан”.

В то же время МИД Украины отрабатывает с российской стороной мероприятия, которые делают возможной беспрепятственную реализацию законных прав и интересов граждан Украины при пересечении украинско-российской границы.