Johnson&Johnson выплатит более 2,5 млрд долл. тем, кто пострадал от его протезов

Американская компания Johnson&Johnson (J&J) выплатит более 2,5 миллиарда долларов для урегулирования компенсационных исков в связи с отзывом бедренных имплантов, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз компании.

Около восьми тысяч исков было подано пациентами, которым установили бедренные импланты, произведенные "дочкой" J&J, компанией DePuy. Позже импланты были отозваны, что привело к необходимости их удаления.

J&J отмечает, что расходы на компенсацию пострадавшим не будут иметь негативного влияния на финансовую отчетность компании. Большая часть суммы будет выплачена из средств J&J в 2014 году. Порядка 250 тысяч долларов будет выделено на каждую операцию и на покрытие связанных с ней медицинских расходов", - сообщила адвокат J&J Сьюзан Шарко, которую цитирует агентство Bloomberg. Исходя из этого комментария, затраты J&J на компенсации могут вырасти до 4 миллиардов долларов.

Эта сделка, не требующая одобрения судьи, является вторым многомиллиардным случаем урегулирования судебного иска против компании за месяц. Ранее J&J выплатила более 2,2 млрд долл. штрафов за незаконное продвижение препаратов от шизофрении, сердечной недостаточности и антипсихотических лекарств.

Основанная в 1886 году Johnson&Johnson в настоящее время объединяет 230 компаний более чем в 175 странах.