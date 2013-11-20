Поступления в Пенсионный фонд за 10 месяцев выросли до 205,5 млрд грн

Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины из всех источников финансирования за январь-октябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 13,1% - до 205,5 млрд грн, сообщила журналистам во время пресс-конференции в Киеве заместитель главы правления фонда Валентина Никитенко.

По ее словам, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ за указанный период поступило 69,4 млрд грн, что соответствует плановому показателю. Две трети суммы поступлений за январь-октябрь составили собственные поступления фонда, которые по сравнению с январем-октябрем 2012 года увеличились на 5,8% - до 136,1 млрд грн. За счет полученных средств фонд осуществил выплату пенсий в полном объеме 13,5 миллионам пенсионеров во всех регионах Украины.

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“На 1 октября 2013 года средний размер пенсий составил 1 тыс. 484,3 грн. Для сравнения: два года назад, по состоянию на 1 октября 2011 года, этот показатель был на уровне 1 тыс. 230,5 грн”, - сказала Никитенко.

По ее словам, с 1 декабря размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличится с 894 грн до 949 грн, и, соответственно, минимальная пенсия с 1 декабря будет составлять 949 грн. В связи с изменением прожиточного минимума осуществляется пересчет составляющих пенсионных выплат, которые определяются от данной величины.

Никитенко также отметила, что перерасчет пенсий будет проводиться для 13,2 млн пенсионеров. Общий объем выплаты пенсий и денежной помощи в декабре впервые превысит 21 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составил 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн.

Вместе с тем, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн., минимальной зарплаты – до 1218 грн., а прожиточного минимума – до 1176 грн.