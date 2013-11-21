В России могут отменить мораторий на смертную казнь в отношении мигрантов - СМИ

В Госдуме ищут, как решить проблему с нелегальными мигрантами. Либерал-демократы планируют ужесточить российское законодательство для иностранцев, которые совершили на территории страны тяжкие и особо тяжкие преступления.

Депутат Роман Худяков подготовил для этого специальный законопроект, который отменит преступникам-мигрантам определенные пункты в моратории на смертную казнь. Автор документа убежден, что если в этой сфере не принять своевременные меры, то наша страна «захлебнется от того криминала, который приезжает к нам из-за границы», пишут "Известия".

"Если не принять меры, то приезжие и дальше будут себя вольно чувствовать: воровать, убивать, грабить и отмазываться за 1 тыс. или 2 тыс. рублей. Только ужесточенные меры, такие как лишение свободы пожизненно, смертная казнь, депортация на 15 лет, смогут остановить преступность, - говорит депутат. - В Америке есть смертная казнь, в других странах за воровство отрубают руки. Мы же играем в бирюльки и пытаемся быть хорошими со всеми".

Согласно уголовному законодательству, к тяжким преступлениям относятся те, за которые предусмотрено максимально возможное наказание до 10 лет лишения свободы. К примеру: кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Особо тяжкими преступлениями принято считать те, за которые предусмотрено наказание свыше 10 лет или более строгое. Например, разбой, осуществленный организованной преступной группой.

Наиболее распространенными нарушениями из этих категорий являются преступления против жизни и здоровья: умышленные убийства, изнасилования, в том числе указанные преступления, носящие признак серийности.

Экс-кандидат на пост мэра Москвы, депутат Михаил Дягтерев (ЛДПР) поддерживает намерение Худякова.

"Я бы не стал выделять такое наказание только для мигрантов. За особо тяжкие преступления смертная казнь должна быть. Никакой разницы совершил ли это мигрант либо россиянин. Если это наш доморощенный донжуан четвертовал свою супругу, то он тоже должен понести наказание", - уверен он.

Законопроект либерал-демократов поддержали и в КПРФ.

Глава Союза мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер считает, что парламентарии всего лишь стараются заработать политический капитал на теме приезжих.

"У нас о мигрантах сейчас говорят все, эта тема, как болезнь общества. Люди стараются «пиариться» и получать от этого дивиденды. Подобная инициатива неуместна", - подчеркнул он.

Юрист института «Право общественных интересов», специалист по судебной практике Европейского суда по правам человека Ольга Шепелева полагает, что с возвращением к практике смертной казни парламентарии нарушат решение Конституционного суда.