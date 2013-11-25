Кабмин выделил местным бюджетам еще 771 млн грн на зарплаты
Кабинет министров Украины выделил 771 млн грн на оплату труда работников бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов.
Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.
«Кабинет министров Украины принял решение дополнительно выделить 771 млн грн на заработную плату работников бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов», - сказала она.
При этом министр напомнила, что в октябре на эти потребности было дополнительно направлено 2,1 млрд грн.
Также Королевская отметила, что Минсоцполитики подготовило пакет мероприятий по ускорению погашения долгов из заработной платы до конца текущего года. Он, в частности, предусматривает принятие правительством отдельного распоряжения о повышении платежной дисциплины на предприятиях всех форм собственности, усиления контроля над своевременной выплатой заработной платы, а также выявления и устранения причин несвоевременной выплаты заработной платы.
«Этот проект уже направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти. Кроме того, мы уже направили на рассмотрение правительства предложения о создании механизма гарантирования выплаты заработной платы работникам обанкротившихся предприятий. Все эти шаги должны усилить социальную защиту граждан и обеспечить им своевременное получение заработной платы», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по заработной плате в Украине по состоянию на 1 октября составила 1,02 млрд грн.
25 октября Королевская заявляла, что перед работниками бюджетной сферы задолженности по выплате зарплаты нет.