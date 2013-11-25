Минфин разрешил местным органам власти направлять собственные средства на выплату зарплат

Министерство финансов Украины провело перераспределение межбюджетных трансфертов, в результате чего местные органы власти будут направлять собственные средства на выплату зарплат, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин провел перераспределение межбюджетных трансфертов в пределах годовых бюджетных назначений, предоставляемых из государственного бюджета местным бюджетам, с целью своевременных выплат заработной платы.

«Местные органы власти направляют собственные средства путем перераспределения имеющегося ресурса на выплату заработных плат», - отмечается в сообщении.

По информации Минфина, соответствующие правительственные решения одобрены на заседании Кабинета министров 21 ноября. Также правительством утвержден график ликвидации задержек по социальным выплатам, согласно которому до 10 декабря все выплаты будут приведены к установленной норме.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, задолженность по заработной плате в Украине в сентябре, после незначительного снижения в апреле-августе, снова выросла на 4,1% и на 1 октября составляла 1,02 млрд грн. При этом 56,7% от общей суммы долга сформировано на экономически активных предприятиях.

Задолженность предприятий-банкротов составляет 38,6% от общей суммы долга. Наибольший объем задолженности – 477,4 млн грн – сформировался на промышленных предприятиях. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства и развлечений – 1,15 млн грн.

Президент Украины Виктор Янукович потребовал погасить долги по заработной плате до конца года, о чем он заявил во время встречи с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профессиональных союзов Украины в ноябре текущего года.

Ранее Минфин рекомендовал местным органам власти обеспечить привлечение дополнительных источников поступлений в местные бюджеты.

Напомним, что Кабинет министров Украины выделил 771 млн грн на оплату труда работников бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов.

«Кабинет министров Украины принял решение дополнительно выделить 771 млн грн на заработную плату работников бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов», - сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.