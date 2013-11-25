Задолженность по зарплате в октябре сократилась до 989 млн грн

Задолженность по заработной плате в Украине в октябре сократилась на 3,5% и на 1 ноября составила 989 млн грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом, согласно сообщению, с начала текущего года задолженность по зарплате выросла на 10,7%.

При этом 57,9% от общей суммы долга сформировано на экономически активных предприятиях. Задолженность предприятий-банкротов составляет 37,6% от общей суммы долга.

Наибольший объем задолженности – 479,4 млн грн – сформировался на промышленных предприятиях.

В региональном разрезе в октябре задолженность по зарплате больше всего сократилась в Киеве (на 21,6%) и увеличилась в Ривненской области (на 33,5%).

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по выплате заработной платы в Украине в сентябре после незначительного снижения в апреле-августе вырос на 4,1% и на 1 октября составлял 1,02 млрд грн.

Президент Украины Виктор Янукович требует от предпринимателей до конца года погасить долги по заработной плате. Премьер-министр Николай Азаров назвал недопустимым возможность роста задолженности по зарплатам на украинских предприятиях всех форм собственности и призвал местные власти жестко контролировать факты возникновения такой задолженности.