"Укроборонпром" погасил 7 млн грн задолженности по зарплате

Государственный концерн "Укроборонпром" в сентябре-ноябре текущего года перечислил 7 млн грн в счет погашения долгов по зарплате на государственном предприятии "Судостроительный завод им. 61 коммунара" (Николаев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госконцерна «Укроборонпром».

"В сентябре этого года из оборотных средств концерна выделено 4 млн грн, в ноябре - 3 млн грн. Перечисленные в ноябре средства направлены на погашение задолженности по зарплате за сентябрь 2013 года в размере 55%", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, средства концерна являются единственным источником погашения задолженности по зарплате и поддержания жизнедеятельности ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара».

«Укроборонпром» предпринимает все возможные действия для выхода предприятия из сложной финансово-экономической ситуации», - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, выплата задолженности, загрузка заказами и оптимизация производства судостроительного завода предусмотрены подготовленной госконцерном программой стабилизации работы предприятия.

Как сообщал УНИАН, рабочие государственного Судостроительного завода им. 61-го коммунара (Николаев) в апреле заявляли, что организуют акции протеста, если до конца апреля Госконцерн «Укроборонпром» не погасит задолженность по зарплате.

Министерство обороны обещало в 2013 году выделить 6,4 млн грн «Судостроительному заводу им.61 коммунара» на содержание ракетного кpeйcepa «Укpaинa», строительство которого еще началось 1984 году.

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует организовать полнокомплектную сборку бронетехники на экспорт на входящем в его состав госпредприятии "Судостроительный завод им. 61 коммунара" (Николаев)

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Судостроительный завод имени 61 коммунара" расположено в городе Николаеве на берегах реки Ингул.

Общая площадь предприятия составляет 1414,5 тыс. кв. м, площадь застройки - 476,5 тыс. кв. м. Производственные мощности предприятия сконцентрированы в 286 промышленных зданиях и 165 промышленных сооружениях.

Технологические и организационные возможности завода позволяют строить суда всех типов с весом корпуса до 28, тыс. тонн. Строительство корпусов судов производится на трех стапельных местах, при этом одновременно производится установка и монтаж части оборудования и механизмов.