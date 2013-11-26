Правительство России хочет ужесточить правила приема на работу иностранцев

Москва. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект об изменениях в Трудовой кодекс, направленных на ужесточение правил приема на работу иностранцев.

На работу можно будет устроиться только при предъявлении разрешения на временное проживание в РФ и медицинской страховки, сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства.

«В целях совершенствования механизма осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 3513, устанавливающей особенности регулирования труда указанных лиц», - говорится в сообщении.

Согласно указанной статье, с иностранными гражданами может заключаться как трудовой договор на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор.

С учетом положений закона об иностранных гражданах в новой статье Трудового кодекса предлагается закрепить необходимость включения в трудовой договор с иностранными гражданами дополнительных сведений о разрешении на работу, патенте, разрешении на временное проживание или виде на жительство. Также предлагается обязать иностранных граждан предъявлять разрешительные документы работодателю при заключении трудового договора.

При этом работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) иностранного работника в случаях приостановления или окончания срока действия разрешения на привлечение и использование иностранных работников, окончания срока действия разрешительных документов.

В целях обеспечения медицинской помощью иностранных работников, временно пребывающих на территории России, в новой статье Трудового кодекса предусматривается необходимость включения в трудовой договор сведений о договоре (полисе) добровольного медицинского страхования или договоре работодателя с медицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику;

Иностранец должен будет предъявлять договор (полис) добровольного медицинского страхования работодателю при заключении трудового договора. При этом законопроектом устанавливается, что указанный договор (полис) добровольного медицинского страхования или договор с медицинской организацией должны обеспечивать оказание медицинской помощи иностранному работнику в неотложной и экстренной формах в порядке, установленном программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В правительстве РФ подчеркивают, что принятие законопроекта позволит совершенствовать регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением иностранными гражданами трудовой деятельности на территории России, с учетом правоприменительной практики; решить вопросы обеспечения медицинской помощью порядка 3 млн иностранных работников, временно пребывающих в Российской Федерации (по оценке Минтруда России).

Законопроект одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 14 ноября.

Как сообщал УНИАН, на территории России находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стран СНГ.

При этом в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. В Федеральной миграционной службе РФ отмечали, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.