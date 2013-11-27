Янукович заявляет, что аплодирует украинцам - участникам акций в поддержку евроинтеграции

Президент Украины Виктор Янукович аплодирует украинцам, которые участвуют в акциях в поддержку евроинтеграции, что проходят в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, фрагмент которого показал телеканал «Интер» в выпуске программы «Подробности»

«Я им аплодирую», - заявил Президент.

При этом он отметил, что к акциям присоединились и политики с предвыборными лозунгами. «Я это тоже очень хорошо вижу. Кстати, те люди, которые вышли на майданы, они посмотрели, и увидели риторику совсем другую», - отметил он.

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