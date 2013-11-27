Королевская: задолженность по зарплате осталась только в одной области

В Украине задолженность по выплате заработных плат бюджетникам есть только в Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр социальной политики Наталья Королевская сегодня во время брифинга.

«Министерство еженедельно мониторит ситуацию. Каждую неделю мы получаем информацию от каждой областной администрации. Только от Черниговской области мы получили информацию о наличии задолженности по зарплатам», - отметил министр. При этом она заверила, что до конца декабря эта задолженность будет ликвидирована.

Королевская добавила, что в течение октября задолженность по зарплатам сократилась на 3,5% и по состоянию на 1 ноября составляла 989 млн грн, но одновременно с сокращением старых долгов возникают новые. «В этом есть и экономическая составляющая. Потому что ряд предприятий остановились, поэтому возникла задолженность», - сказала министр.

По ее словам, уровень занятости населения за 2013 год вырос на 60,2%. При этом, как добавила министр, сократилась безработица.

Как ранее сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович потребовал погасить долги по заработной плате до конца года, о чем он заявил во время встречи с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профессиональных союзов Украины в ноябре текущего года.

Министерство финансов Украины провело перераспределение межбюджетных трансфертов в пределах годовых бюджетных назначений, предоставляемых из государственного бюджета местным бюджетам, с целью своевременных выплат заработной платы.

По информации Минфина, соответствующие правительственные решения одобрены на заседании Кабинета министров 21 ноября. Также правительством утвержден график ликвидации задержек по социальным выплатам, согласно которому до 10 декабря все выплаты будут приведены к установленной норме.

Кабинет министров Украины выделил 771 млн грн на оплату труда работников бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов.