Кабмин решил за счет льгот на ЖКУ и помощи детям-инвалидам выплатить зарплаты бюджетникам Киева

Кабинет министров Украины перераспределил 80 млн грн, предусмотренных госбюджетом на льготы и субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг и вывоз мусора, а также 50 млн грн, предусмотренных на субвенции по выплате помощи детям-инвалидам и малообеспеченным семьям, на оплату труда работников бюджетных учреждений Киева.

Соответствующее решение правительства закреплено распоряжением №933-р от 21 ноября 2013 года.

Согласно документу, согласовать перераспределение средств госбюджета с профильным комитетом Верховной Рады должно Министерство финансов.

Киевской городской государственной администрации (КГГА) поручено направить данные средства исключительно на оплату труда работников бюджетных учреждений и не допустить просрочки кредиторской задолженности по таким выплатам.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность по заработной плате в Украине в октябре сократилась на 3,5% и на 1 ноября составила 989 млн грн.

С начала текущего года задолженность по зарплате выросла на 10,7%.

При этом, по информации министра социальной политики Натальи Королевской, в Украине задолженность по выплате заработных плат бюджетникам есть только в Черниговской области.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович потребовал погасить долги по заработной плате до конца года, о чем он заявил во время встречи с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профессиональных союзов Украины в ноябре текущего года.

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