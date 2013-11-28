В Германии растет число безработных

Число безработных в Германии в ноябре вновь выросло, что говорит о хрупком восстановлении крупнейшей экономики Европы. Показатель растет уже четыре месяца подряд, хотя уровень безработицы не изменился, передают Вести.ru.

Число безработных выросло на 10 тыс. с учетом сезонных колебаний, достигнув 2,985 млн, свидетельствуют данные Федерального агентства труда.

Скорректированный уровень безработицы не изменился и составил 6,9%.

"Экономика Германии растет умеренными темпами в IV квартале, и это отражено в числе безработных, - сказал аналитик WGZ Bank Андреас Меллер. – Низкий спрос в других странах еврозоны умеренно влияет на экспорт, в то время как доходы и инвестиции растут сильнее".

Экономика Германии в III квартале выросла на 0,3%, а экономисты ожидают роста на уровне 0,4% в IV квартале.