В еврозоне снизилась безработица

Уровень безработицы в 17 государствах еврозоны в прошлом месяце снизился до 12,1% с 12,2% в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза, передают Вести.ru.

Эксперты не прогнозировали изменения показателя.

В течение двух месяцев (август и сентябрь) безработица держится на рекордном уровне 12,2%, и снижение является знаком восстановления рынка труда после выхода из самой затяжной рецессии в истории еврозоны.

Наряду с этим рост экономики в еврозоне остается незначительным: в прошлом квартале до 0,1% с 0,3% по сравнению с тремя месяцами ранее.

Вместе с тем рост экономики в еврозоне остается слабым: в III квартале он замедлился до 0,1% с 0,3% в апреле-июне. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют слабое сокращение безработицы в среднем до 12,1% в следующем году и до 12% в 2015 году.

"Экономика все еще слишком слаба, чтобы обеспечить фундаментальное изменение уровня безработицы. Нужно усиление роста и нужны структурные реформы в ряде стран, чтобы добиться существенного улучшения", - полагает Аннамария Гримальди, экономист Intesa Sanpaolo.

Так, безработица среди молодежи увеличилась в минувшем месяце до 24,4% с сентябрьских 23,7%.

Число безработных в валютном блоке уменьшилось на 61 тыс. человек, во всех странах ЕС - на 75 тыс. человек в октябре. Уровень безработицы в ЕС снизился до 10,9% в минувшем месяце с 11%, которые наблюдались 5 месяцев ранее.

Самые низкие показатели безработицы в Европе отмечаются в октябре в Австрии (4,8%), Германии (5,2%) и Люксембурге (5,9%). В Италии уровень безработицы остался на историческом максимуме в 12,5%.

Самый высокий уровень безработицы в октябре снова наблюдается в Испании: 26,7% по сравнению с 26,6% месяцем ранее, в Греции объем безработицы составил 27,3%, по данным за август.