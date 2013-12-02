Пенсионный фонд начнет выплату декабрьских пенсий с 4 декабря

Пенсионный фонд Украины начнет выплату декабрьских пенсий с 4 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

В понедельник, 2 декабря, началось финансирование выплат. «По состоянию на 2 декабря для обеспечения выплат выделены средства в объеме, предусмотренном графиком ежедневного финансирования выплат», - говорится в сообщении Фонда.

При этом сумма выделенных средств не указывается.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с государственным бюджетом на 2013 год, с 1 декабря состоялось очередное повышение прожиточного минимума. В связи с этим повышен размер всех пенсионных выплат. Минимальная пенсия будет составлять 949 грн.

Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины из всех источников финансирования за январь-октябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 13,1% - до 205,5 млрд грн.

Средний объем ежемесячных отчислений на пенсионные выплаты составляет порядка 20,5-20,6 млрд грн. В феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.