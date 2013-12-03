США заявляют, что отношения с Украиной зависят от соблюдения Киевом гражданских свобод

Отношения Украины и США зависят от соблюдения Киевом гражданских свобод, таких как свобода слова и собраний, заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

"Мы призываем лидеров Украины уважать право своего народа на свободу слова и собраний. Это необходимо для здоровой демократии и уважения к всеобщим ценностям, от которого зависит партнерство США и Украины", - сказал Карни.

"Насилие против мирных демонстрантов в субботу утром было неприемлемо. Мы знаем, что полиция с того момента обычно вела себя сдержанно", - добавил он.

При этом, по словам Карни, поступали сообщения, что журналисты подвергались нападениям со стороны правоохранительных органов, передает РИА "Новости".

"Насилие и угрозы не должны присутствовать в сегодняшней Украине. Мы поддерживаем надежды украинского народа на создание процветающей европейской демократии", - добавил пресс-секретарь Белого дома. По его словам, евроинтеграция - наилучший путь для Украины, чтобы достичь экономического процветания.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Десятки человек были избиты, среди них много студентов - как девушек, так и мужчин.

На видеозаписях, выложенных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Некоторых продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.

Утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выхода из подземного перехода были заблокированы, а центр Киева заполнен большим количеством милиции.

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