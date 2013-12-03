В Испании сократилось число безработных

В ноябре число зарегистрированных безработных в Испании снизилось на 2 тыс. 475 человек - впервые за последние 17 лет. Однако общее число нетрудоустроенных продолжает оставаться очень высоким - более 4,8 млн человек. Об этом сообщило во вторник Министерство занятости и социального страхования королевства, передает ИТАР-ТАСС.

Ведомство также отметило, что всего в этом году число безработных снизилось на 38 тыс. 723 человека, в то время как в прошлом году их количество увеличилось на 485 тыс. 458 человек.

Больше всего безработица сократилась в сфере строительства и промышленности, однако во всех других отраслях она выросла.

Кроме того, в ноябре этого года в Испании еще на 1 тыс. 230 человек стало больше безработных в возрасте до 25 лет. За этот же месяц почти на 8 тыс. человек выросло число безработных среди иммигрантов.