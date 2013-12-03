Гражданские протесты в Украине. 3 декабря

На Майдане Незалежности находится около 5 тыс. сторонников евроинтеграции

На Майдане Незалежности в центре Киева находится около 5 тыс. участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, один из лидеров оппозиции Юрий Луценко со сцены на Майдане призвал всех на 9.30 формировать колонну и двигаться в направлении Верховной Рады, где сегодня должен рассматриваться вопрос об отставке правительства Николая Азарова.

Сейчас митингующие греются около сцены, слушают песни украинских исполнителей.

Как сообщал УНИАН, между тем под зданием Верховной Рады уже собралось несколько тысяч митингующих. Они планируют провести пикет с требованием отставки правительства в связи с неподписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и разгоном мирной демонстрации сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности.

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Милиция окружила автобусами и живой цепью сторонников ПР возле парламента

Сотрудники милиции окружили автобусами и живой цепью сторонников Партии регионов, которые проводят альтернативную акцию под зданием Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, площадь возле ВР плотно заставлена автобусами, находится большое количество бойцов спецподразделений.

На площади напротив Мариинского дворца также металлические щиты.

Для удобства митингующих-«регионалов» поставлены палатки для обогрева и полевые кухни.

Сейчас напротив сцены находится до тысячи человек с флагами Партии регионов и государственными флагами.

Между тем сейчас на площадь подошла с Майдана Незалежности большая группа сторонников евроинтеграции Украины. Они выкрикивают “Позор” и освистывают альтернативный митинг.

В ответ организаторы мероприятия от Партии регионов со сцены призвали своих сторонников “защитить нашего законно избранного Президента” и заявили, что Мариинский парк является их “защитным рубежом”.

Пока никаких нарушений правопорядка не происходит.

Как сообщал УНИАН, под зданием Верховной Рады уже собралось несколько тысяч участников акции за евроинтеграцию. Они планируют провести пикет с требованием отставки правительства в связи с неподписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и разгоном мирной демонстрации на Майдане Незалежности.

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Столичная милиция готова вместе с митингующими на Майдане Незалежности создать совместные группы для выявления провокаторов

Столичная милиция на призыв министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко выражает готовность вместе с митингующими на Майдане Незалежности создать совместные группы для выявления провокаторов

Об этом УНИАН сообщили в столичном Главке милиции, отметив, что для создания таких групп люди могут обращаться в райотделы милиции или к милиционерам, которые несут патрульно-постовую службу.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря участники акции гражданского протеста на Майдане Незалежности в Киеве сообщили о большом количестве радикально настроенных и с агрессивным поведением провокаторов, с ними борются сами митингующие и волонтеры, а бывшие воины-афганцы обещают не допустить повторения провокаций, событий под Администрацией Президента.

«Провокаторов очень много, особенно ночью. Они ведут себя агрессивно, напиваются и провоцируют митингующих. Поэтому мы все дежурим по очереди: выявляем провокаторов и виводимо из территории проведения митинга», - рассказал бывший воин-афганец Леонид, который приехал на акцию протеста из Крыма.

В тот же день лидер партии «УДАР» Виталий Кличко призвал правоохранителей присоединиться к манифестантам по всей Украине.

“Обращаюсь ко всем работникам внутренних дел, вы не должны бить людей, а должны защищать их. Я еще раз обращаюсь к работникам внутренних дел, что вы должны вместе с гражданами создать группы для защиты людей от провокаторов”, - сказал Кличко.

Позже министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко призвал граждан сообщать милиции о подозрительных лицах, которые могут совершить провокации.

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Белый дом о событиях в Украине: Мирные протесты не являются попыткой переворота

В Белом доме заявляют, что мирные протесты не являются попыткой переворота.

Так спикер Белого Дома Джей Карни ответил во время брифинга на вопрос российского журналиста, который предположил, что события в Украине имеют признаки государственного переворота, и спросил, заинтересован ли Белый дом в новых “цветных” революциях, сообщает «Голос Америки».

Как отметил Карни, «мы однозначно не считаем мирные протесты попыткой переворота. Насилие со стороны правительственных сил против участников мирных демонстраций в Киеве с утра в субботу является неприемлемым. Хотя мы знаем, что милиция после этого преимущественно проявляла сдержанность, появилось несколько новых сообщений о том, что журналисты и другие работники прессы стали объектами нападений со стороны сил специального назначения, что вызывает обеспокоенность. Мы призываем украинских лидеров уважать право своих граждан на свободу слова и собраний. Это является фундаментальным для здоровой демократии и уважением к универсальным ценностям, от которых зависят партнерские отношения США с Украиной».

По словам Карни, «в соответствии с принципами ОБСЕ, мы призываем правительство Украины развивать позитивную среду для гражданского общества и защищать права всех украинцев выражать взгляды на будущее своей страны конструктивным и мирным путем в Киеве и в других городах Украины. Насилие и запугивание не имеют места в сегодняшней Украине».

«Мы продолжаем поддерживать стремление украинских граждан построить процветающую европейскую демократию. Европейская интеграция является наиболее верным путем к экономическому росту и усилению украинской демократии», - сказал спикер Белого Дома.

Кроме того, сообщает «Голос Америки», пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Джен Псаки, комментируя события в Украине, отметила: «С начала демонстраций 21 ноября постоянно увеличивается количество случаев насилия, включая нападения на журналистов. Мы настаиваем, в стране, которая хочет демократического будущего, нет места насилию. Мы продолжаем призывать все стороны сохранять спокойствие, а украинских правительственных чиновников - обеспечить мирные и безопасные условия для использования народом и журналистами своего права на собрания и свободу выражения мнения».

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«Регионал» Колесниченко назвал митингующих на Майдане «подонками, стремящими к захвату власти»

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко назвал митингующих на Майдане «подонками, стремящими к захвату власти».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня выступая со сцены возле Верховной Рады, где проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку политики Президента Виктора Януковича.

При этом Колесниченко выразил убеждение, что все собравшиеся на Майдане Незалежности, поддержаны как морально, так и материально со стороны иностранных государств.

Колесниченко подчеркнул, что все лица, которые нанесли тяжкие телесные повреждения сотрудникам милиции при попытке захватить административные здания в Киеве, должны быть арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

Всё выступление Колесниченко сопровождалось криками «Позор!» и свистом со стороны подошедших к Верховной Раде участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Смотрите видео.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек.

Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились и продолжаются сегодня.

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Участники Евромайдана сегодня планируют блокировать Кабмин и Верховную Раду

Участники киевского Евромайдана во вторник, 3 декабря, планируют блокировать Кабинет министров и Верховную Раду.

Несколько сотен демонстрантов отправились с Майдана Незалежности к Верховной Раде с требованием отставки правительства, сообщает Радио «Свобода».

Между тем, под Верховной Радой обустраивают сцену, напротив стоит примерно два десятка автобусов, вокруг правоохранители в касках, на соседних улицах во дворах для блокирования на въездах – автобусы и грузовики.

Вместе с тем, по словам одного из координаторов акции протеста, народного депутата от «Батькивщины» Андрея Парубия, сегодня ночью порывистый ветер и температура местами до 4 градусов мороза вынудили митингующих искать новые места пристанища в центре столицы. Кроме здания КГГА, Дома профсоюзов, активисты устроили еще один пункт обогрева в Октябрьском дворце.

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Захарченко призвал граждан сообщать милиции о подозрительных лицах, которые могут совершить провокации

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко призвал граждан сообщать милиции о подозрительных лицах, которые могут совершить провокации.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Захарченко.

«С пониманием относясь к вашему волеизъявлению, хотел бы заявить о том, что основными задачами органов внутренних дел является недопущение нарушений общественного порядка и безопасность граждан, которые принимают участие в многолюдных мероприятиях. К сожалению, организаторы митингов не в полной мере предусмотрели возможное присутствие радикально настроенных людей.

Если у вас есть информация относительно провокаторов и лиц, которые во время массовых общественных акций имеют при себе предметы для нанесения телесных повреждений дубинки, цепи, металлические прутья и пр.), сообщайте о таких фактах ближайшему наряду милиции или по телефону 102», - отметил Захарченко.

По его словам, милиция готова реагировать на все обращения и создавать с представителями общественности совместные патрули в местах, где проводятся многолюдные мероприятия с целью выявления нарушителей. С этой целью милиция готова выделить необходимое количество сотрудников, заверил Захарченко.

Он выразил надежду, что сотрудничество с небезразличными гражданами поможет предотвратить возможные провокации, а правонарушителей - привлечь к ответственности.

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МВД призывает участников акций протеста не поддаваться на провокации возле государственных учреждений

Министерство внутренних дел Украины призывает участников акций протеста не поддаваться на провокации возле государственных учреждений.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в правоохранительное ведомство из разных источников поступает информация о возможных провокациях возле здания Верховной Рады Украины и других государственных учреждений.

В связи с этим представители МВД принимают надлежащие меры для выполнения задач по охране общественного порядка, а также для обеспечения беспрепятственной работы государственных учреждений и доступа к ним работников.

МВД призывает участников акции быть бдительными и не поддаваться на провокации.

«Как мы сообщали ранее, работники милиции совместно с общественностью готовы создавать патрули для выявления провокаторов в местах проведения массовых акций», - добавили в ведомстве.

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13:03. Азаров извинился за действия правоохранителей на Евромайдане ночью 30 ноября

Премьер-министр Украины Николай Азаров извинился за действия сотрудников правоохранительных органов на Евромайдане с пятницы на субботу 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, которая рассматривает вопрос о недоверии правительству.

“Дорогие мои коллеги, прежде всего, от имени правительства я хочу принести извинения за действия наших правоохранительных органов на Майдане. И Президент, и правительство глубоко сожалеют о том, что это произошло. Я вам гарантирую, что сейчас уже проводится тщательное расследование с учетом видеофиксации, свидетельских показаний. И все, кто виновен в применении силы, понесут за это ответственность”, - заявил Азаров.

Он отметил, что с субботы и до сегодняшнего дня силовые структуры не применяли силу простив демонстрантов.

“В течение последних дней: суббота, воскресенье, понедельник и сегодня, правоохранительные органы не применяли насилие, не применяли силовые способы, чтобы удержать порядок. Во время наступления определенных сил на здание Администрации Президента (1 декабря – УНИАН), у них были забраны все способы воздействия, а также было дано строгое указание о том, чтобы сила не применялась”, - заявил Азаров.

При этом он отметил, что в результате стычек демонстрантов с силовиками пострадали 162 сотрудник милиции, 92 из которых госпитализированы с тяжелыми травмами.

Азаров сказал, что чем больше депутаты кричат во время его выступления, тем спокойнее он чувствует себя.

Все выступление премьера на русском языке продолжалось скандированием оппозиции: «Украинский!”.

Затем депутаты стали скандировать во время его выступления “Отставка!”.

На это Азаров ответил: “Чем больше вы кричите, тем больше вселяете в меня уверенность и спокойствие”.

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Яценюк: Если ВР не поддержит отставку Кабмина, оппозиция с митингующими пойдет в Администрацию Президента

Если Верховная Рада не поддержит отставку правительства, то оппозиция с митингующими пойдет в Администрацию Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк на заседании ВР.

Он отметил, что оппозиция будет требовать от Президента указа об отставке правительства и объявления досрочных парламентских выборов.

“Если в парламенте не будет проголосовано решение об отставке премьер-министра Украины Николая Азарова и членов правительства, то мы идем с требованием в Администрацию Президента Украины Виктора Януковича — отправить указом Януковича в отставку правительство Азарова и объявить досрочные президентские и парламентские выборы”.

Яценюк отметил, что “мы заблокируем с депутатами помещение Верховной Рады Украины”.

Лидер “Батькивщины” подчеркнул, что “это мирный процесс, граждане борются за свои права. Мы получим это право доказать, что люди могут побеждать”.

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Участники акции протеста возле Верховной Рады скандируют: «Отставка правительства Азарова!»

Участники акции протеста возле Верховной Рады скандируют: «Отставка правительства Азарова!»

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле Верховной Рады находится несколько тысяч митингующих.

Время от времени они скандируют “Отставка!” и “Банду прочь!”, поют Государственный Гимн Украины и слушают украинские песни.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР планирует рассмотреть проект постановления Верховой Рады «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Сейчас на заседании ВР присутствуют все члены Кабмина во главе с премьером Николаем Азаровым.

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Рада не приняла постановление о недоверии Кабмину

Верховная Рада не поддержала проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов “за” отставку правительства проголосовал один депутат, от “Батькивщины” - 90, “УДАРа” - 42, “Свободы” – 36 и 17 внефракционных. От КПУ проект постановления не поддержал ни один депутат.

В то же время перед этим лидер КПУ Петр Симоненко, выступая с трибуны парламента, отметил, что правительство заслуживает отставки.

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Яценюк утверждает, что Янукович находится в Киеве и митингующие пойдут к нему требовать отставку Кабмина

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк утверждает, что Президент Украины Виктор Янукович еще не отбыл с визитом в Китай и сейчас будет проходить пикетирование Администрации Президента с требованием подписать указ об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в комментарии журналистам после того, как парламент не поддержал проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины.

“Это значит, что мы идем в Администрацию Президента Януковича требовать, чтобы Янукович подписал указ об отставке правительства и объявлял досрочные президентские и парламентские выборы”, - сказал Яценюк.

В то же время на замечание, что Президента сейчас нет в стране, Яценюк сказал: “Президент пока еще ни с каким с государственным визитом (не отбыл). Президент находится в Киеве. Он только завтра утром отбывает”.

Как сообщал УНИАН, на сайте главы государства говорится, что Президент Украины 3-6 декабря посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику.

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14.01. Участники акции за евроинтеграцию возвращаются из-под Верховной Рады на Майдан Незалежности

Участники акции за евроинтеграцию, которые пикетировали парламент с требованием отправить правительство в отставку, возвращаются из-под Верховной Рады на Майдан Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, большинство людей движутся по улице Грушевского, другие — через Шелковичную и Садовую улицы на Институтскую.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления, внесенный оппозицией, относительно ответственности правительства, проголосовали лишь 186 народных депутатов.

По данным пресс-службы «Батькивщины», лидеры оппозиционных фракций «Батькивщина» Арсений Яценюк, «УДАР» Виталий Кличко и ВО «Свобода» Олег Тягнибок также идут из парламента на Майдан Незалежности для объявления участникам нового Евромайдана плана дальнейших действий.

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Прокуратура будет просить суд арестовать всех 9 задержанных во время столкновений на Банковой 1 декабря

Сторона государственного обвинения будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста для 9 человек, задержанных во время столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед судебным заседанием в Шевченковском районном суде Киева сообщил прокурор столичной прокуратуры Артем Попов.

По его словам, в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину задержанных. В частности, у них были изъяты деревянные и резиновые дубинки, пневматическое оружие, смесь для приготовления так называемого “коктейля Молотова”, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Люди вышли в знак протеста против жестокого разгона «беркутовцами» участников Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября.

Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 милиционеров.

Из-за столкновений возле Администрации Президента на улице Банковой милиция открыла 4 уголовных производства и задержала 9 нарушителей общественного порядка.

"Им сообщено о подозрении в совершении тяжких правонарушений, в частности сопротивлении работникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей по охране общественного порядка, организации массовых беспорядков и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа", - сообщили в милиции.

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Количество госпитализированных правоохранителей увеличилось до 126 человек - МВД

Количество госпитализированных правоохранителей увеличилось до 126 человек. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«Всего на данный момент за медицинской помощью уже обратилось почти 200 работников органов внутренних дел. Из них четыре человека в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

В МВД напоминают, что у подавляющего большинства из них врачи диагностировали повреждение конечностей разной степени тяжести (ушибы, вывихи, переломы). Кроме того, у части правоохранителей диагностирована травма голова, в том числе – закрытая черепно-мозговая травма. Несколько работников органов внутренних дел получили отравление неизвестным газообразным веществом.

Правоохранители получили телесные повреждения, охраняя правопорядок во время массовых мероприятий в центре столицы.

Напомним, 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

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Участники Евромайдана вывесили над забором, который перекрывает доступ на Банковую, плакаты с призывами к милиции присоединиться к акции

Участники Евромайдана вывесили над металлическим забором, который перекрывает доступ к зданию Администрации Президента на улице Банковой, плакаты с призывами к милиции присоединяться к акции.

Как передает корреспондент УНИАН, на одном из плакатов написано: «Вы должны быть с нами», на другом - “Вы такие же люди, как и мы: чьи-то сыновья, родители и дети! Мы здесь, чтобы жить лучше!!!”

Сейчас колонна людей, которые возвращаются с митинга от здания Верховной Рады, проходит мимо Банковой, не поворачивая на нее. За металлическими заборами, которые перегораживают улицу, на расстоянии около 200 метров продолжают стоять, выстроившись в шеренгу, бойцы спецподразделения милиции “Беркут”. Никто из участников акции не пытается попасть за забор.

Под зданием клуба Кабмина установлено три палатки. На заборе развешены флаги оппозиционных партий, Государственный флаг Украины и флаг Евросоюза. Установлены биотуалеты. Митингующие греются возле бочек с костром. Вдоль тротуара натянута бело-красная предупредительная лента, к которой прикреплены листы с надписями “Внимание! Мирное блокирование здания правительства” и “Акция гражданского неповиновения”.

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В милицию поступило более 25 заявлений от журналистов о нанесении им телесных повреждений

На сегодняшний день в правоохранительные органы поступило более 25 заявлений от работников СМИ относительно нанесения им телесных повреждений во время освещения акций в последние дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Олег Татаренко сегодня во время круглого стола Украинского форума “Стабилизация ситуации в стране - первоочередная задача”.

Он отметил, что журналисты жалуются как на действии работников милиции, так и на действии неустановленных граждан.

Также, по его словам, в милиции зарегистрировано около 509 уголовных производств за совершение уголовных правонарушений.

“Вопрос номер один для нашей службы - объективно разобраться и установить лиц, допустивших правонарушения”, - сказал Татаренко.

Он также сообщил, что 10 граждан задержаны за нанесение телесных повреждений, как работникам милиции, так и рядовым гражданам.

Как сообщал УНИАН, более 40 журналистов были избиты во время освещения Евромайданов. Большинство из них пострадали, освещая 1 декабря столкновения на улице Банковой в Киеве.

МВД призвало всех представителей СМИ, которые были избиты, обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы можно было начать расследование и привлечь виновных к ответственности.

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Ивано-Франковская мэрия и облсовет предоставили митингующим свободный доступ в свои помещения

Ивано-Франковская мэрия и областной совет предоставили митингующим свободный доступ в свои помещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на вече сообщили городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус и заместитель председателя областного совета Остап Дзета.

По их словам, все митингующие, которые ежедневно приходят на 12.00 на народные веча протеста, имеют возможность свободно зайти в помещение админздания, чтобы согреться или выпить теплого чая.

Выступающие осудили действия отдельных радикально настроенных молодых людей, которые вчера вечером пытались захватить здание местного «белого дома». Они призвали к толерантности, отмечая, что протесты «мирные и европейские».

Анушкевичус подчеркнул, что в «Ивано-Франковске не должно быть ни одного «титушка». По его словам, судьба Украины в настоящее время решается в Киеве, а здесь «выполнение гражданского долга» за будущее.

Руководители забастовочного комитета призвали молодежь Прикарпатья не поддаваться на провокации, акции проводить мирно, «не курить и не употреблять алкоголь».

Как сообщили сегодня Ивано-Франковские СМИ, вчера вечером группа людей взламала двери и зашла в здание Ивано-Франковской ОГА. Когда на место прибыли работники милиции, люди по просьбе правоохранителей спокойно покинули помещение.

Начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий Фелик сегодня во время пресс-конференции отметил: «Отдельные, радикально настроенные лица, пытаются дестабилизировать ситуацию в области. И вчера, как пример, как один депутат Ивано-Франковского областного совета сорвал замок и проник в ОГА. Этот депутат, которому будет дана оценка, находился, по информации, в нетрезвом состоянии. Именно в таком состоянии лица провоцируют людей на нарушение закона».

Он отметил, что за штурм ОГА к ответственности будут привлечены только трое людей-организаторов, однако их имена не назвал в интересах следствия.

Фелик призвал людей не поддаваться на провокации отдельных политиков.

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Оппозиция требует указа Президента об отставке Кабмина и объявления досрочных выборов

Оппозиция требует указа Президента об отставке правительства Николая Азарова и объявления досрочных президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом только что со сцены на Майдане Незалежности заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он отметил, что сейчас ключ к решению политического кризиса в государстве находится в руках Президента Януковича, и тот имеет право издать указ об отставке правительства Азарова.

Он призывал Майдан стоять до последнего, до тех пор, пока требования об отставке действующего правительства и объявления досрочных президентских и парламентских выборов не будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР рассматривала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

На заседании парламента присутствовали члены Кабмина во главе с премьером.

В то же время в Верховной Раде не хватило голосов для принятия решения об отставке правительства. «За» проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Вместе с тем лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявлял, что оппозиция с митингующими будет требовать от Президента Виктора Януковича своим указом отправить правительство в отставку, если этого не сделает Верховная Рада.

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Участники акции протеста против действий властей будут блокировать Администрацию Президента с двух прилегающих улиц

Многотысячные колонны участников акции протеста против действий властей будут блокировать Администрацию Президента с двух прилегающих улиц.

Как передает корреспондент УНИАН, к митингующим обратился один из лидеров “Батькивщины” Александр Турчинов с просьбой разделиться на две колонны.

Одна колонна должна остаться на месте и заблокировать Администрацию Президента со стороны улицы Банковой, другая колонна сейчас двигается по улицей Шелковичной, чтобы заблокировать АП со стороны Лютеранской.

Как отметил Турчинов, таким образом митингующие планируют “взять Администрацию Президента в тиски”.

Турчинов также сказал, что люди должны блокировать Администрацию Президента до тех пор, пока не будет принято решение об отставке правительства.

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Из дворов по улице возле Администрации Президента на скорости выехала кавалькада автомобилей с госномерами

Из дворов по улице Шелковичной, которая непосредственно ведет к Администрации Президента, на скорости выехала кавалькада дорогих автомобилей с государственными номерами.

Как передает корреспондент УНИАН, в это время по улице как раз шли митингующие, которые создали коридор для выезда этих автомобилей и скандировали к выезжающим: “Крысы убегают”.

Также все дворы на прилегающих к Администрации Президента улицах в этот момент блокируются автобусами со спецназначенцами.

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Автомобиль со спецназначенцами пытался проехать сквозь пикет участников акции возле АП, пострадал митингующий

Легковой автомобиль со спецназначенцами сделал попытку проехать сквозь пикет митингующих возле Администрации Президента по улице Лютеранской.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам митингующих, был совершен наезд на одного из протестующих. Ему повреждена нога.

Митингующие заблокировали этот автомобиль и вызвали работников ГАИ.

В свою очередь работники ГАИ забрали документы у водителя авто, однако отказались сообщить митингующим, кто непосредственно находился в автомобиле.

По словам работников ГАИ, по данному инциденту будет составлен протокол. После того, как в эту ситуацию вмешались народные депутаты, митингующие приняли решение разблокировать и дать выехать автомобилю со спецназначенцами.

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МВД просит участников массовой акции в центре Киева не поддаваться на провокации

Министерство внутренних дел просит организаторов и участников массовых мероприятий в центре Киева воздержаться от нарушений законодательства, не поддаваться на провокации, быть толерантными и принимать взвешенные решения.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

При этом в министерстве отмечают, что участники мирной акции в настоящее время двигаются по Киеву. В частности, часть митингующих движется по улицам Институтской и Шелковичной в сторону подъезда к зданию Администрации Президента со стороны ул. Лютеранской.

По состоянию на 16.00 обстановка в городе остается спокойной, проинформировали в МВД.

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Разгоном Евромайдана руководил начальник киевского «Беркута» Косюк, заявляет депутат Ярема

Разгоном участников Евромайдана 30 ноября руководил начальник «Беркута» Сергей Косюк, а непосредственными исполнителями его указаний были работники киевского спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от «Батькивщины», бывший начальник киевской милиции Виталий Ярема, выступая перед митингующими возле Администрации Президента

«Мне очень стыдно, что я когда-то руководил этим спецподразделением», - отметил он.

Ярема также отметил, что народные депутаты будут требовать от Генеральной прокуратуры привлечь к уголовной ответственности Косюка.

В то же время, по его словам, на данное время маловероятно, что прокуратура пойдет на подобный шаг.

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Свыше 10 тыс. митингующих проводят акцию на Майдане Незалежности – МВД

Свыше 10 тыс. митингующих проводят акцию на Майдане Незалежности в центре Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

«Митингующие освободили улицы вблизи Администрации Президента Украины. В настоящее время подавляющее большинство участников массовых мероприятий находятся на столичном Майдане Незалежности», - говорится в сообщении.

По состоянию на 18.00 нарушений правопорядка не зафиксировано, проинформировали в МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем участники Евромайдана отправились с главной площади столицы к Администрации Президента, чтобы требовать от главы государства Виктора Януковича отправить свои указом правительство Николая Азарова в отставку.

Лидеры оппозиции призывали митингующих полностью заблокировать все входы и выходы Администрации Президента.

“Возле Администрации Президента есть десятки ходов и выходов. Все они должны быть заблокированы”, - заявил, в частности, один из лидеров оппозиции Александр Турчинов.

На данный момент выставлены пикеты митингующих, которые блокируют движение автотранспорта в Администрацию Президента.

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Азаров поблагодарил депутатов за поддержку правительства и пообещал не допустить катастрофы в стране - заявление

Премьер-министр Украины Николай Азаров поблагодарил народных депутатов за поддержку правительства во время сегодняшнего голосования по отставке Кабинета министров и пообещал не допустить катастрофы в стране.

Об этом говорится в заявлении Азарова, размещенной на сайте правительства.

«Сегодня Верховная Рада Украины большинством голосов поддержала действия правительства и отклонила проект резолюции о его отставке. Мы благодарим народных депутатов за поддержку правительства, оказанную в этот тяжелый момент. Знаем, что в работе правительства есть недостатки и ошибки – мы их видим. Мы открыты для критики и готовы к диалогу с представителями и протестующих, и оппозиционных партий. Сегодня в своем выступлении в Верховной Раде я предложил начать такой диалог, но у нас есть одно очень важное условие: все действия должны происходить в конституционном, правовом поле”, - говорится в заявлении.

Для диалога, отметил Азаров, протестующие должны прекратить занимать правительственные здания, мешать работе государственных администраций.

«Как вы думаете: разве можно зимой, в сложной экономической ситуации совершать действия, которые могут привести к остановке транспорта, работы больниц и жилищно-коммунальных служб? Это абсолютная безответственность», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что се