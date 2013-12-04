Азаров пугает западные регионы, что их протесты приведут к задержке соцвыплат

Премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание местных властей западных регионов страны, что приостановка их работы из-за протестов может привести к задержке социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Катастрофического развития событий в стране мы не допустим… Именно сейчас блокирование правительственных органов равнозначно блокированию выплаты пенсий, 13 млн пенсий… Задание всех органов власти – не допустить задержку социальной поддержки граждан. Необходимо подойти к каждому пенсионеру, инвалиду и предоставить каждому помощь», - сказал премьер.

Азаров отметил, что никакие преграды не должны срывать процесс финансирования домов-интернатов, реабилитационных центров, инвалидов, центров для семей, молодежи и детей.

«В особенности обращаю на это внимание некоторых западных регионов, где есть единичные примеры, когда местная власть прекратила работу для участия в протестах», - подчеркнул Азаров.

По его словам, «такая аморальность и безответственность местных чиновников может привести к тому, что на местном уровне средства будут выделены, но на местном уровне они, в связи с неработающей местной властью, просто не дойдут к получателю».

Ранее Пенсионный фонд Украины сообщил, что начнет выплату декабрьских пенсий с 4 декабря.

«По состоянию на 2 декабря для обеспечения выплат выделены средства в объеме, предусмотренном графиком ежедневного финансирования выплат», - говорится в сообщении Фонда.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

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