С марта долги по зарплате в Украине сократились на 10%

С марта задолженность по заработной плате в Украине сократилась на 111,8 млн грн, или на 10%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом проинформировала министр социальной политики Украины Наталия Королевская на заседании Комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате, пенсиям и другим социальным выплатам.

Кроме того, по словам министра, сократилось также количество предприятий, которые имели такую задолженность: сегодня их на 571 меньше, чем на начало года.

В то же время, по словам Королевской, существуют много вопросов, требующих скорейшего реагирования. Один из них – состояние погашения задолженности на предприятиях, которые подчинены центральным органам исполнительной власти.

«По данным еженедельного мониторинга, сумма задолженности по заработной плате на государственных предприятиях, по состоянию на 2 декабря этого года, составила 428,6 млн грн. При этом по сравнению с началом года сумма долга уменьшилась на 31,4 млн грн., или на 7,3%», – сказала она.

Как отметила Королевская, самые большие суммы задолженности на предприятиях Государственного концерна «Укроборонпром», Фонда госимущества, Минпромполитики, Минэнергоугля, Мининфраструктуры и еще 10 центральных органов исполнительной власти.

«Задолженность по заработной плате этих предприятий на указанную дату составляет 99,2% общей суммы задолженности предприятий центральных органов исполнительной власти», – сказала она.

Читайте также: Янукович требует от предпринимателей до конца года погасить долги по зарплате

В завершение совещания министр отметила необходимость активизировать работу по погашению долгов по зарплате, что предусмотрено соответствующими заданиями премьер-министра Николая Азарова.

Кроме того, Королевская напомнила, что недавно Минсоцполитики презентовало пакет первоочередных мер по усилению социальной защиты граждан. Одним из блоков этого пакета были как раз первоочередные меры по погашению зарплатных долгов.

«Проект соответствующего постановления уже прошел согласование в центральных органах исполнительной власти и сегодня был отправлен на рассмотрение Кабинета министров», - сообщила министр.