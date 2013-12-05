Британия хочет ограничить свободное перемещение рабочей силы в ЕС

Британия хочет изменить принцип свободного передвижения рабочей силы в рамках Евросоюза. Об этом министр внутренних дел страны Тереза Мэй сообщит своим коллегам по Евросоюзу на заседании в Брюсселе в четверг, передает Русская служба Би-би-си.

С 1 января 2014 года в ЕС должны быть сняты ограничения на передвижение граждан Болгарии и Румынии.

Ожидается, что в своей речи Тереза Мэй подробно остановится на вопросе миграции и заявит, что свободный доступ на рынок труда стран ЕС не должен привести к массовой миграции.

Ряд стран Евросоюза считают принцип свободного передвижения рабочей силы одним из фундаментальных принципов европейской интеграции.

Предполагается, что Тереза Мэй заявит о том, что проблемы, вытекающие из этого принципа, должны внимательно рассматриваться и решаться, а сами миграционные правила следует изменить.

В своей речи она поставит вопрос о том, почему правительствам не разрешается устанавливать ограничения на число мигрантов из стран Евросоюза.

В своем заявлении Мэй ранее сообщила, что в четверг в Брюсселе она четко даст понять: принцип свободного движения рабочей силы должен быть изменен.

"Во-первых, в будущем, в договорах о вступлении в ЕС мы должны будем прописать замедленный механизм получения доступа на рынок рабочей силы, который будет работать до тех пор, пока мы не убедимся, что он предотвращает массовую миграцию".

"Во-вторых, думая о будущем, мы должны воспользоваться возможностью, которая представилась благодаря плану реформирования Евросоюза, и решать проблемы, возникающие при свободном перемещении рабочей силы".

"Правильно, когда правительства стран ЕС реформируют правила свободного передвижения рабочей силы", - заявит министр.

Корреспондент Би-би-си в Брюсселе Крис Моррис сообщает, что к просьбам Британии не допустить давления на систему соцобеспечения, которое резко усиливается из-за притока мигрантов, в других странах Евросоюза отнеслись с пониманием. У соседей по ЕС те же проблемы.

Но на политическом уровне изменение основополагающего принципа европейской интеграции поддержки не получило.

Как пояснил дипломат одной из восточноевропейских стран, никто не согласится с тем, чтобы к гражданам некоторых стран относились как к людям второго сорта. И принцип свободного передвижения товаров и услуг на общем рынке должен предполагать свободное перемещение рабочей силы.

Ранее премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что граждане других европейских стран не должны иметь права получать пособия в течение первых трех месяцев пребывания в Великобритании. Они также не смогут получать пособия на протяжении более полугода в случае отсутствия перспективы трудоустройства.

Комиссар ЕС по социальным вопросам Ласло Андор заявил, что Великобритания рискует заработать себе репутацию недружелюбной страны, если будет ограничивать доступ к пособиям и требовать изменения принципа свободного движения рабочей силы.