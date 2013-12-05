ЕЦБ понизил прогноз-2013 по инфляции в еврозоне

Европейский Центробанк понизил прогноз по инфляции в еврозоне в 2013 году на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрьской оценкой - до 1,4%, сообщил глава регулятора Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих, передает Прайм.

В 2014 году инфляция ожидается на уровне 1,1% - на 0,2 процентного пункта меньше, чем по прошлому прогнозу. В 2015 году рост потребительских цен составит 1,3%.

"Риски, касающиеся дальнейшей динамики цен, выглядят сбалансированными на среднесрочную перспективу", - заявил Драги.

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